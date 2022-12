La sambra brasileña ante la seriedad croata

selección brasileña buscará este viernes 9 de diciembre (16.00 horas) ante Croacia sacar el billete a semifinales del fútbol alegre y vertical, con una fase de ataque que 'intimida', mientras que los europeos apelarán a su combativo carácter para prolongar su hazaña y repetir el éxito de hace cuatro años. Labuscará este viernes 9 de diciembre (16.00 horas) antesacar eldel Mundial de Catar , fiando sus fuertes opciones a su, con una fase de ataque que 'intimida', mientras que los europeos apelarán a su combativo carácter para prolongar su hazaña y repetir el éxito de hace cuatro años.

combinado de Tite llega con la moral y la confianza por las nubes tras primera mitad de fantasía. Paredes, combinaciones, ataque constante, filigranas y verticalidad son algunos de los ingredientes de esta Brasil valiente y divertida. Sin demasiada preocupación por el rigor táctico, el 'Profesor' ha logrado armar un 'once' que defiende con el balón y que presiona al unísono, como un acordeón. Elllega con lapor las nubes tras arrollar a Corea del Sur (4-1) con una. Paredes, combinaciones, ataque constante, filigranas y verticalidad son algunos de los ingredientes de esta Brasil valiente y divertida. Sin demasiada preocupación por el rigor táctico, el 'Profesor' ha logrado armar un 'once' que defiende con el balón y que presiona al unísono, como un acordeón.

Cuando se rozaban los 40 minutos de juego, la 'Canarinha' ya había sentenciado los octavos de final con un contundente 4-0. Un resultado que le permitió dosificar esfuerzos de cara al duelo ante los Croatas, para el que se prevé que Tite acuda al mismo 'once' titular. El meta Alisson es indiscutible, al igual que una defensa con Militao en el carril derecho por la baja de Alex Telles y la duda de Alex Sandro, dos situaciones que obligan a Danilo a viajar al lateral izquierdo.

La pareja de centrales Marquinhos-Thiago Silva es innegociable, con un Casemiro de pivote que actuará, como hasta ahora, de ancla de todo el poderío ofensivo de esta selección. Paqueta y un Neymar ya al cien por cien completan el centro del campo. Mientras, Vinicius, que ha convertido un gol y dos asistencias en su primer Mundial; Raphinha y Richarlison, máximo goleador brasileño en el torneo (3) se encargarán poner los goles.

La pentacampeona del mundo quiere recuperar el trono mundial 20 años después, ya como la selección que lidera toda las cifras de la historia del torneo, con 113 partidos disputados, 76 victorias y 236 goles a favor. Y en Catar está siendo uno de los equipos más atractivos, aunque también con polémica por sus bailes al celebrar los goles, incluso con el seleccionador Tite siendo parte de ellos.

"La alegría es la identidad del fútbol brasileño, no soy yo, es la generación que acaba de surgir", comentó Tite sobre el modelo de juego de Brasil, que argumentó que la forma de festejar los goles de su plantilla responde a "la historia, la cultura y la forma de vida de Brasil". "Si tengo que bailar, bailaré. De una manera muy sutil les pedí que me escondieran, no es mi perfil. Tengo que mejorar...", bromeó.

ENFRENTE, LA RESISTENTE CROACIA

Sin embargo, la 'Canarinha' deberá seguir rompiendo complejos que arrastra desde el pasado. Y es que de bagaje ante combinados del 'Viejo Continente' es muy pobre, ya que desde su triunfo en el Mundial de 1994, sus eliminaciones (5) han sido a manos de rivales europeos. Quizá, Croacia se agarre a esta estadística para seguir forjando su carácter indomable y combativo que le llevó a la final de 2018 y que le permitió sufrir con final feliz ante Japón en los cuartos de final en Catar.

combinado 'ajedrezado' vuelve a soñar en grande en un Mundial tras superar con excesivo sufrimiento una portero Dominik Livakovic se erigió como héroe al detener tres lanzamientos en la tercera tanda que ganan los croatas en una Copa del Mundo. Elvuelve aen un Mundial tras superar con excesivo sufrimiento una agotadora eliminatoria ante los nipones que necesitó de los penaltis. Else erigió como héroe al detener tres lanzamientos en la tercera tanda que ganan los croatas en una Copa del Mundo.

Así, los de Dalic avanzaron a cuartos por tercera vez en su historia, con la garantía y confianza de que en las otras dos ocasiones entraron entre los cuatro mejores equipos del torneo. Es el momento perfecto para que esta generación, finalista en Rusia 2018, ponga el broche de oro a su desempeño en este tipo de torneos, con una capacidad de sufrimiento y aguante como pocos equipos.

Todos dan más opciones a Brasil y a todos los equipos que juegan contra nosotros como Argentina, Brasil y España que siempre son favoritos. Pero hemos demostrado muchas veces que no siempre ganan los favoritos. Eso no nos preocupa. Respetamos a todos pero también somos capaces de todo", destacó el seleccionador Dalic, que volverá a apostar por la pareja Gvardiol-Lovren en defensa y confiará en su fuerte y talentoso trinomio Brozovic-Modric-Kovacic en el centro del campo. Con la duda del '9' titular entre Livaja, Petkovic y Vlasic.