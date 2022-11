El peluquero de Ecuador vive en Pamplona

El lateral ecuatoriano, ahora en el Brighton, permaneció en las filas del equipo rojillo en la temporada 19-20 y desde entonces han mantenido el contacto. “Me invitó Pervis Estupiñán, que ya le cortaba cuando estuvo en Osasuna. Estaba acondicionando el nuevo local cuando me escribió. Hicimos una buena relación, una amistad, y aprovecharon que vinieron a España y me invitó”, cuenta.

El antiguo local lo tenía en el barrio de San Juan, en la plaza Monasterio de Iranzu, y ahora regenta el Cabo Barber Shop (CBS) en la calle Arcadio María Larraona (San Juan), donde guarda la camiseta de Ecuador firmada por los jugadores. “Cuando estaba en pleno proceso de mudanza me escribió Estupiñán y dejé todo patas para arriba. Aproveché la oportunidad. Fue una gran experiencia”.

18 JUGADORES

Ecuador se concentró del 23 al 27 de septiembre en Pinatar (Murcia) junto a las selecciones de Arabia Saudí y Estados Unidos. “Yo viajé tres días. Estuve en el mismo hotel en el que se alojaron ellos. Perdí la cuenta. No sé a cuántos pude cortar el pelo. Creo que fueron al final dieciocho. Se quedaron algunos sin cortar porque les hacía entre el tiempo que les quedaba libre después de atender las charlas, entrenamientos, horarios de comida...Tuvo que ser un poco rápido”, relata.

Solo tiene palabras de agradecimiento hacia Estupiñán. “Siempre se acuerda mí cuando está por ahí. Me escribe. Ve mi evolución y se ha quedado una relación bonita. Muchos jugadores cuando se van a otros sitios y viene algún amigo aquí me suelen recomendar. Se acordó de mí”.

Entre los nombres más conocidos que pasaron por sus manos se encuentran los de Enner Valencia (Fenerbahçe), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), Gonzalo Plata (Valladolid), Moisés Caicedo (Brighton)... Ecuador se juega hoy, en el último partido de la fase de grupos ante Senegal, su pase a octavos. “Les estamos siguiendo. Vemos todos los partidos y celebramos todo como si fuéramos ecuatorianos. Me fijo también en los cortes de pelo. Lo que les hice yo ya se les ha borrado porque estos se cortan el pelo cada semana”.

Nacido en la República Dominicana hace 33 años, asegura que no le pidieron nada especial a la hora de cortarles el pelo. “Suelen hacerse siempre el mismo corte. No suelen cambiar mucho, alguno que otro pide una línea o algo así. Siempre llevan el mismo patrón, con independencia del peluquero. Es muy raro que cambien. A Estupiñán no le gusta nada cambiar el corte de pelo”, indica.

La relación de Starlin Durán con Osasuna, sin embargo, no nace con Estupiñán. “Antes de Estupiñán les atendía a varios jugadores del Promesas. Del primer equipo, él fue el primero. Luego le corté al Chimy. A Rubén García le hago siempre. Rubén Peña, Nacho Vidal, Moi Gómez también vienen ahora”. Lleva en Pamplona once años. “Siempre he sido barbero. En mi país tuve una barbería muy joven. Cuando vine aquí decidí seguir en lo mismo. Me dedico a corte masculino. Me caracterizo por la cercanía, la buena relación, y también se llevan un buen corte de pelo”.