Guillem Laporta no fue detenido antes del Real Madrid-Barcelona

En la versión digital de Diario de Navarra se publicó, con fecha 16 de octubre de 2022, una noticia periodística titulada "En libertad el hijo de Laporta detenido por maltrato a su pareja en un restaurante de Madrid". En el cuerpo de la pieza periodística, se identifica a Guillem Laporta Echevarría como persona detenida en las horas antes del partido de fútbol celebrado en la misma fecha entre el Real Madrid C.F. y el F.C. Barcelona.

En relación con dicha publicación, Guillem Laporta ejerce el derecho de réplica y rectificación instrumentado en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, en el entendimiento que la afirmación anteriormente reseñada y contenida en el artículo periodístico de referencia es manifiestamente inveraz y lesiva a su derecho al honor.

"Ciertamente no fui detenido por la Policía Nacional ni por ningún otro cuerpo policial el pasado día 16 de octubre de 2022. En el momento de los hechos narrados en la pieza periodística me encontraba en Barcelona, mi ciudad de residencia, y a lo largo de la jornada no me desplacé a Madrid, ni con ocasión del aludido partido de fútbol entre el Real Madrid C.F. y el F.C. Barcelona ni por ningún otro motivo", señala Guillem Laporta.