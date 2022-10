El delantero argentino Gonzalo Higuaín se despide entre lágrimas del fútbol profesional

El delantero argentino Gonzalo Higuaín, jugador del Real Madrid entre 2007 y 2013, puso fin a su carrera futbolística esta madrugada con una derrota con el Inter Miami estadounidense ante el New York City (3-0) en los 'Playoffs' de la Conferencia Este por el título de la Major League Soccer (MLS).

El 'Pipita', de 34 años, terminó el partido en el Yankee Stadium, donde le anularon un gol todavía con 0-0 en el marcador y donde el equipo de Florida quedó eliminado, visiblemente emocionado. "Se acaba lo que más amé. Ha sido más de la mitad de mi vida, 17 años de carrera. Se te vienen muchas imágenes a la cabeza, lo que luchaste, me voy con la conciencia tranquila y muy orgulloso. Lo más importante en la vida es dar todo, y cuando uno sabe que da todo se va con la conciencia tranquila", explicó en rueda de prensa.

Ahora empieza "otra etapa y otra vida". "Toca disfrutar más de mi mujer, de mi hija, de mis amigos y de mi familia", dijo. "Me llevo buena gente, valores. Me llevo el reconocimiento de la gente con la que jugué, de los equipos. Los éxitos se disfrutan, pero lo que más me enorgullece es dejar mis valores en cada equipo en el que jugué", apuntó.

UNA CARRERA REPLETA DE GOLES ENTRE ESPAÑA E ITALIA

Gonzalo Higuaín comenzó su carrera en River Plate, con el que debutó con 17 años, y posteriormente fue traspasado al Real Madrid en el mercado invernal de la temporada 2006-2007 y fue jugador madridista hasta el final de la 2012-2013. Pese a tener que convivir con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, dejó el club madridista tras anotar 121 goles e 264 partidos, con mención especial a las campañas ligueras 2009-2010 donde firmó 27.

De la Liga española pasó a la Serie A donde fue uno de los líderes del Nápoles donde también volvió a mostrar sus buenas dotes goleadoras con 91 tantos, 36 en su tercera y última temporada tras la que fue traspasado a la Juventus. En la 'Vecchia Signora' estuvo otras tres campañas y a partir de ahí fue bajando algo su nivel y en la 2018-2019 jugó en el Milan y el Chelsea antes de poner rumbo a la MLS para jugar con el Inter Miami, donde tuvo un reencuentro especial con su hermano Federico y donde ha marcado 29 goles.

Además, con la selección argentina, con la que fue subcampeón del mundo en 2014 y además participó en las Copas del Mundo de 2010 y 2018, fue 75 veces internacional y anotó 31 dianas.

En total, el 'Pipita' se marcha con seis títulos de liga, tres en España con el Real Madrid y otros tres con la Juventus en Italia, y uno de la Liga Europa con el Chelsea inglés en 2019. También conquistó con el conjunto madridista una Copa del Rey y dos Supercopas de España, mientras que con la Juventus perdió la final de la Champions de 2017 precisamente ante su exequipo.