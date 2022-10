Muniain y sus 508 partidos con el Athletic: "Es un honor ir superando a leyendas del club"

quinto jugador con más encuentros disputados en la historia de la entidad, aseguró que para él "es un honor ir superando a leyendas" como, en esta ocasión, Markel Susaeta. Iker Muniain, que el sábado jugará frente al Atlético de Madrid su partido 508 con el Athletic Club y se convertirá así en eldisputados en la historia de la entidad, aseguró que para él "es un honor ir superando a leyendas" como, en esta ocasión,

"Es muy bonito y me llena de ilusión. Es una alegría enorme porque todo el mundo sueña con poder hacer una trayectoria tan bonita en este club", aseguró un Muniain que solo tendrá ya por delante a José Ángel Iribar (614), Txetxu Rojo (541), Joseba Etxeberria (514) y Andoni Iraola (510), estos dos últimos al alcance del capitán esta misma temporada.

El navarro, no obstante, matizó que a dos meses para cumplir los 30 años, el próximo 19 de diciembre, no le otorga "una importancia extrema" a los datos porque su objetivo es "disfrutar del día a día" y "estar bien y entrenar para estar disponible" y que los técnicos sigan contando con él como hasta ahora.

Muniain confía en celebrar ese nuevo hito en su carrera con una victoria que afianzaría al Athletic en la tercera plaza ante un Atlético al que, con un punto menos que los leones en su casillero, considera en estos momentos como un rival directo.

"Es realista decir que es un rival directo porque la clasificación y los méritos para estar ahí así lo dicen. Nuestra ambición es máxima para seguir en la pelea por esos puestos que es lo que nos gusta. Nos lo exigimos y trataremos de alargarlo hasta el final de temporada", recalcó.

El '10' del equipo rojiblanco avisó de la dificultad que va a entrañar el encuentro a pesar de "los problemas para generar" que están encontrando los colchoneros en sus últimos partidos. Muniain tiene "claro que es un equipo candidato a estar siempre arriba y pelear por los puestos de Champions".

A pesar de esa alta exigencia Muniain es optimista porque el Athletic "ha respondido muy bien" en un primer tramo liguero en el que tiene "la sensación de que no se le ha dado valor" a las victorias conseguidas ante equipos de la zona media-baja que "están peleando por otras cosas".

"Es dificilísimo ganar cualquier partido y nosotros lo hemos hecho respondiendo muy bien. Ahora viene otro tramo con partidos de mucho nivel y trataremos de estar a la altura para seguir arriba. Estamos preparados para afrontar cualquier tipo de partido", recalcó.

Por último, a nivel personal Muniain aseguró que se siente "muy cómodo" en el "rol de interior" que le ha otorgado Ernesto Valverde "apostando por un juego combinativo y saliendo rápido hacia adelante" y espera empezar pronto a aportar con goles o últimos pases. "Todavía no he conseguido marcar ni asistir, pero mi experiencia me dice que debo tener tranquilidad y seguir insistiendo. Lo importante es tener ocasiones y las he tenido. Está claro que todo el mundo quiere aportar, pero no me tiene obsesionado", confesó.