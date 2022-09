Maffeo firma la primera victoria del Mallorca en Son Moix

El Almería encaja la tercera derrota consecutiva y sigue sin ganar como visitante en su regreso a Laliga Santander, aunque rozó el empate en los instantes finales.

El primer tiempo parecía abocado al 0-0, dada las dificultades de ambos equipos para generar ocasiones de gol, cuando surgió Maffeo (min. 25) para conectar a la red un cabezazo inapelable. El centro fue de José Copete, debutante en Primera División, y que tuvo que sustituir a última hora al serbio Matija Nastasic, lesionado en el calentamiento previo.

La jugada pilló totalmente desprevenida a la defensa visitante, reforzada con cinco jugadores, el esquema utilizado por Rubí en los tres primeros partidos de la temporada ante Real Madrid, Elche y Sevilla.

Su homólogo, Javier Aguirre, mantuvo también su pizarra de cinco defensas, tres centrales y dos delanteros, con el kosovar Verdat Muriqi arriba y el surcoreano Kang In Lee en funciones de mediapunta.

Las novedades en el once mallorquinista fueron Clément Grenier y Antonio Sánchez, sustitutos del lesionado Rodrigo Battaglia y de Dani Rodríguez.

El muro defensivo planteado por ambos entrenadores no favoreció el juego de ataque, al menos en la primera parte.

La fantasía en Son Moix, con dos jugadas de tacón tan vistosas como efectivas, la puso el brasileño Lázaro Vinicius, sustituido en la segunda parte. Pero ambas acciones no fueron suficientes para inquietar al meta serbio Predrag Rajkovic.

El Mallorca pudo sentenciar (min. 38) con un remate alto de Muriqi tras una gran jugada previa protagonizada por Ruiz de Galarreta y Grenier. No lo hizo y se vio abocado a defender su ventaja cediendo la iniciativa del juego en la reanudación.

La formación andaluza salió en busca del empate con gran decisión. Todo lo que no hizo en el área rival en la primera parte, lo concretó en el primer cuarto de hora.

Un grave error de Valjent al ceder un balón comprometido a Raillo estuvo a punto de aprovecharlo Ramazani, que no atinó pese a que ya había regateado a Rajkovic.

El Almería, con un mediocampista, Arnau Puigmal, en el sitio del defensa Alejandro Pozo, siguió creando ocasiones. Se fue arriba con todo y entraron Portillo y Sousa por Robertone y Toure.

Aguirre movió el banquillo para reforzar el centro del campo -entraron Dani Rodríguez y Baba- con el objetivo de frenar el dominio visitante, cada vez más insistente.

De hecho, el Mallorca acabó el partido pidiendo la hora. En el minuto 84 Maffeo impidió el 1-1 despejando un balón que ya entraba desde la misma línea de gol.

El tramo final fue agónico para los bermellones, aunque pudo celebrar, con mucho sufrimiento, su primera victoria de la temporada en Son Moix.

1 - Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Costa; Ruiz de Galarreta (Abdón Prats, min. 83), Grenier (Baba, min. 67), Antonio Sánchez (Dani Rodríguez, min. 59); Kang In Lee, Muriqi (Ángel, min. 83)

0 - Almería: Fernando; Pozo (Puigmal, min. 46) , Chumi, Ely, Babic, Akieme; Robertone (Portillo, min. 72) Costa; Ramazani, Toure (Sousa, min. 72), Lázaro Vinicius (Melero, min. 62).

Gol: 1-0, min. 25: Maffeo.

Árbitro: Martínez Munuera (C. Valenciano). Amonestó a Ruiz de Galarreta (min. 5), Robertone (min. 36), Costa (min. 52), Chumi (min. 65); Kang In Lee (min. 95), Ramazani (min.78), Ely (min. 91), Puigmal (min. 95), Sousa (min. 96).

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga disputado en el Visit Mallorca Estadi ante 12. 687 espectadores.