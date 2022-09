El Villarreal tira de oficio en Israel

liderato de su grupo en la Liga Conferencia con un pleno de victorias en dos partidos al imponerse este jueves 15 de septiembre al Hapoel Beer Sheva, un equipo que le exigió mucho y le obligó a recurrir al oficio de sus jugadores y en el que resultó clave marcar el 1-2 tan solo tres minutos después de que los locales hubieran igualado el choque. El Villarreal se aseguró elen lacon unen dos partidos al imponerse este jueves 15 de septiembre al, un equipo que le exigió mucho y le obligó a recurrir al oficio de sus jugadores y en el que resultó clavede que los locales hubieranel choque.

La primera mitad no tuvo más aliciente que el gol forastero, mientras que la segunda fue más dinámica, pero ni en una ni en otra el Villarreal fue capaz de mostrar la superioridad que se le suponía ante un Hapoel bien trabajado, que nunca dejó pensar a su rival.

El equipo local presionó con intensidad desde el primer minuto, lo que propició un inicio de partido insulso, en el que el conjunto de Unai Emery no consiguió imponer su ritmo, ante un rival muy combativo, aunque futbolísticamente se mostraba inferior al equipo español.

No pasaba prácticamente, sin llegadas reseñables a ninguna de las dos áreas, cuando un magnífico balón en profundidad de Morlanes llegó a los pies de Álex Baena, que se plantó su ante el meta Glazer, quien le derribó. El árbitro pitó penalti y José Luis Morales, con un disparo centrado no dio opción al portero local para adelantar a su equipo en el marcador.

Nada cambió tras el gol porque el Villarreal no logró imponerse a un equipo pegajoso y persistente que, a pesar de no ofrecer demasiado en ataque, no bajó la guardia.

Solo en los minutos previos al descanso pasó apuros en conjunto castellonense, ya que el Hapoel dispuso de un par de ocasiones de gol que, aunque no fueron muy claras, sí que comprometieron al meta Jorgensen, que vio como su equipo, sin brillar, se había ido al descanso con ventaja.

La segunda mitad tuvo el dinamismo que le había faltado a la primera. Fue más de ida y vuelta, con llegadas ante ambas porterías y con más sensación de peligro por parte de los dos conjuntos, en el caso del Villarreal gracias a la entrada tras el descanso de Kiko Femenía y Jackson, que dieron más mordiente a su equipo.

La balanza, en una fase del juego nivelada, se decantó a favor del equipo israelí, que estableció el empate en una buena penetración por la banda izquierda que Hatuel resolvió con un remate inapelable desde el centro del área para establecer la igualada a un tanto.

Lo mejor para el Villarreal fue la capacidad para superar el golpe recibido. Fue tres minutos después con un excelente centro de Yeremi Pino que Álex Baena transformó en gol en un disparo también inapelable.

El 1-2 dio oxígeno al equipo español, que recuperó el control del juego y truncó la reacción que el rival podía ofrecer tras la igualada. Sus llegadas a la contra aumentaron y Jackson falló el posible 1-3 a puerta vacía.

Pasado el minuto 75, al Villarreal no le quedaba otra que defender y sufrir y lo hizo. Incluso pudo ampliar el marcador, pero Danjuma lanzó fuera en el minuto 95 un penalti cometido sobre Capoue.