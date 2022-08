Oier es de Europa League

Dejó con las emociones a flor de piel después de una carrera para enmarcar y ahora vuelve a sentir de pleno la ilusión con otros retos profesionales. pase a la fase de grupos de la AEK Larnaca. Todo un hito histórico para el club chipriota que ayer mismo conocía sus rivales en una competición de altos vuelos. Osasuna con las emociones a flor de piel después de unay ahora vuelve a sentir de pleno la ilusión con otros retos profesionales. Oier Sanjurjo conquistó en la noche del jueves elde la Europa League con la camiseta del. Todo un hito histórico para el club chipriota que ayer mismo conocía sus rivales en una competición de altos vuelos.

El AEK tenía que superar un último escollo. Debía eliminar al Dnipro ucraniano, a quien había vencido en la ida por 1-2. No hubo sorpresas. En una noche que quedará en el recuerdo para la entidad fundada en 1994, se certificó el billete gracias a un rotundo 3-0 y con ambientazo. Las fotos y los vídeos que han circulado en las últimas horas testifican que hubo celebración por todo lo alto, con el estellés exultante de alegría.

Oier volvió a estar el once de José Luis Oltra. No se ha perdido ni un solo minuto de partidos oficiales, todos de competición europea ya que la liga no ha comenzado todavía. Jugó contra el Midtjylland danés en la ronda previa de la Champions League, con derrota, y después, contra el Partizan de Belgrado y el Dnipro en la Europa para alcanzar un hito con los chipriotas. Su lugar, el centro del campo. Y con el 6 como dorsal, cómo no.

EL SORTEO DE ESTAMBUL

En plenas celebraciones, el extécnico del Levante, Tenerife o Deportivo, señalaba: “No tengo muchas palabras, solo una palabra. Gracias. En primer lugar, a los jugadores que demostraron que son un equipo valiente. Querían hacer historia y lo lograron. Muchas gracias también a los aficionados. Ellos lo disfrutaron, al igual que nosotros. Disfrutaremos esta noche, descansaremos e inmediatamente después pensaremos en el próximo partido”.

Oier, junto a su familia, estuvo pendiente a mediodía de lo que sucediera en el sorteo de la fase de grupos de la Liga Europa celebrado en Estambul. El AEK estará en el Grupo B con el Dinamo Kiev (Ucrania), Rennes (Francia) y Fenerbahce (Turquía). El primer partido será el 8 de septiembre. Antes, dará comienzo la liga chipriota. Este lunes habrá partido en Larnaca de nuevo con el navarro.