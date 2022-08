La diáspora se renueva

El futbolista navarro va a volver a tener una presencia importante lejos de Osasuna en los diferentes campeonatos profesionales. El cambio de temporada trae consigo novedades y también retiradas porque dos clásicos de esta sección durante varios años como Nacho Monreal y Mikel San José han colgado las botas.

En el panorama internacional, la novedad más llamativa es la presencia de Oier Sanjurjo . El excapitán rojillo defiende los colores del AEK Larnaca chipriota, que comenzará su liga a final de este mes contra el Doxa Katokopias. Para entonces, el equipo que dirige José Luis Oltra ya sabrá si se ha metido en la fase de grupos de la Europa League. Para ello, tiene que eliminar al Dnipro ucraniano en un doble duelo que se disputa esta semana y la que viene.

No será el único navarro en Chipre. Este verano, tras haber dejado el Leganés, ha llegado Javi Eraso al Akritas Chlorakas. Lo entrena un cuerpo técnico español liderado por David Badía. El 5 de noviembre se medirá contra el AEK de Oier.

El máximo referente en esta dimensión fuera de las fronteras volverá a ser César Azpilicueta, que sigue siendo el gran capitán del Chelsea tras haber descartado al Barcelona. Es su undécima temporada. El domingo, en el duelo contra el Tottenham, no fue titular y jugó 18 minutos.

Otro gran producto que se formó en Tajonar como es Javi Martínez seguirá en activo en el Qatar Sports Club, que ha jugado sus primeros encuentros del campeonato aunque el estellés no ha participado por ahora.

En Grecia, en la Superliga, continuará Dani Santafé en el Asteras Trípoli, que se estrenará este viernes contra el Volos.

La Primera División española cuenta con un nuevo integrante. Se trata de Iñigo Eguaras, que firmó en el mercado de invierno por el Almería y se ha hecho con un puesto en el equipo. El domingo, el de Antsoain fue titular y destacó en el centro del campo. Dio una asistencia de gol. A sus 30 años ha llegado a la máxima categoría.

ALMERÍA

La Real Sociedad y el Athletic volverán a contar con un puñado de navarros. Mikel Merino dio el pase del 0-1 en Cádiz. También fue titular Álex Remiro en el marco txuriurdin. Aihen Muñoz y Jon Karrikaburu saltaron en la segunda parte mientras que Jon Pacheco siguió el partido desde el banquillo del Nuevo Mirandilla.

Ayer en San Mamés jugaron de inicio cuatro navarros en el 0-0 contra el Mallorca: Oihan Sancet, Iker Muniain (ayer cumplió 500 partidos con el Athletic), Alex Berenguer e Iñaki Williams. Nico Williams y Raúl García salieron al campo como suplentes.

En Segunda, el Eibar seguirá contando con Ander Cantero y Anaitz Arbilla. El portero estuvo en el banquillo este fin de semana contra el Tenerife (victoria 2-1) y el de Larraintzar jugó todo el encuentro.

Al Mirandés han llegado cedidos del Athletic Nico Serrano y Beñat Prados, que debutaron en esta jornada contra el Sporting (1-1) desde la formación inicial.

En Santander, con el Racing de nuevo en la categoría de plata, están jugando Jokin Ezkieta y Eneko Satrústegui. Perdieron 0-2 contra el Villarreal B con el meta de suplente y el lateral izquierdo jugando todo el encuentro.

Paris Adot sigue perteneciendo a la Ponferradina por tercera temporada. Fue titular con los del Bierzo contra el Cartagena.

Exrojillos que están buscando equipo

La Primera y Segunda División comenzaron este fin de semana. La Primera RFEF lo hará a finales de agosto y la Segunda RFEF a comienzos de septiembre. Las plantillas, en líneas generales conformadas, están abiertas a incorporaciones y seguro que los movimientos no pararán.

Mientras tanto, hay jugadores sin equipo que buscan un destino. Se están ejercitando por su cuenta a la espera de recibir una oferta convincente. En esta situación, se encuentran algunos ex de Osasuna que destacaron en su época de formación en Tajonar. El lateral derecho Aitor Buñuel finalizó su etapa con el Almería, que no le renovó el contrato tras subir a Primera. Antonio Otegui acabó su ciclo con el Badajoz y no habido noticias de que tenga nuevo equipo. Lo mismo pasa con Jose García y Endika Irigoien, tras salir del Racing Rioja y del Melilla. Otros navarros como Javi Ros o Isma López tampoco tienen equipo.