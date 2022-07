Atlético de Madrid- Manchester United, sin Cristiano y con Joao Félix

Manchester United proclama insistentemente que cuenta con ni confirma ni desmiente su atracción por él y el atacante sigue dentro de un laberinto cuya salida es hoy un enigma, ambos equipos examinan en Oslo su dimensión en esta pretemporada aún sin el astro luso, fuera de la convocatoria del conjunto inglés; con el reestreno de Joao Félix y con el debut como rojiblanco de Nahuel Molina. Mientras elproclama insistentemente quecon Cristiano Ronaldo para la nueva temporada, el Atlético de Madrid y el atacante sigue dentro de un laberinto cuya salida es hoy un enigma, ambos equipos examinan en Oslo su dimensión en esta pretemporada aún sin el astro luso, fuera de la convocatoria del conjunto inglés; con ely con el debut como rojiblanco de Nahuel Molina.

Sin jugar, recién integrado -el pasado martes- a la disciplina del club británico, Ronaldo con el que tiene contrato por un año más con opción a otro, después de su ausencia por motivos familiares durante toda la gira australiana de un United prometedor (después de golear 4-0 al Liverpool en Bangkok, sumó dos triunfos y un empate en Oceanía), Cristiano Ronaldo es el protagonista del partido y de las últimas semanas no sólo en Manchester, sino en torno al Atlético, aunque ni siquiera esté entre los 21 convocados para el choque por el entrenador Erik Ten Haag.

Ofrecido al club rojiblanco, como a tantos otros equipos, entre el "rechazo absoluto" expresado por la Unión Internacional de Peñas del Atlético y el "prácticamente imposible" que dijo Enrique Cerezo, el presidente del club, su hipotético fichaje ni siquiera dependería sólo del United (al que no le ha llegado ninguna oferta, según la prensa inglesa, de ningún club) y del propio jugador, sino también de si el Atlético lo aborda de verdad y de las salidas en el ataque (en él figuran Antoine Griezmann, Álvaro Morata, Ángel Correa, Matheus Cunha y Joao Félix) que necesitaría para abrir un espacio que hoy no existe en la masa salarial, dentro de los límites de la Liga, por más que CR7 accediera a bajarse el sueldo.

De vuelta el martes a Carrington, la ciudad deportiva del United, para reunirse con Erik Ten Haag, su técnico, el implacable goleador insiste a sus 37 años en su salida este verano por una razón por encima de todas: jugar la próxima edición de la Liga de Campeones. El United no está clasificado. El París Saint Germain, el Chelsea o el Bayern, a los que ha sido ofrecido el atacante, lo han descartado. ¿Y el Atlético? No del todo. Es una incógnita. Al sondeo de Jorge Mendes se ha añadido el Sporting de Lisboa, según informó el jueves 'The Athletic'.

El reencuentro de Cristiano con los Diablos Rojos la pasada campaña sí incluyó la participación en la máxima competición europea, cuando fue traspasado por 15 millones de euros desde el Juventus hasta Old Trafford, pero no la temporada 2022-23, porque su equipo, con él al frente, entre los vaivenes y la irregularidad, con Ole Gunner Solskjaer y su sustituto, Ralf Rangnick, se quedó fuera de las cuatro primeras plazas y de la Champions.

No bastaron los 18 goles que marcó en 30 encuentros en la 'Premier League' para impulsar a su equipo hacia las cotas mínimas exigibles y clasificarse para la Liga de Campeones, la competición a la que mira Cristiano Ronaldo, a la que no ha faltado jamás desde su debut en ella, entonces en su primera etapa en el United, en 2003-04, cuando inició un viaje fantástico por el torneo de los torneos de clubes, en el que ha marcado 140 goles entre la entidad inglesa, el Real Madrid y el Juventus. Son 15 más que el segundo: Lionel Messi.

Entre el ruido de Cristiano, el Atlético persiste en su puesta a punto. Ya entró el juego el pasado miércoles con un test contra el Numancia, dos categorías por debajo, que resolvió con una victoria incontestable por 0-4 con la contundencia de su pegada y su superioridad técnica respecto a un rival de Primera RFEF, pero ahora encara una prueba de otro nivel desde cualquier perspectiva desde la que se enfoque el encuentro.

El United es un equipo infinitamente mejor que el Numancia. También está en un proceso de preparación física más alto que el del Atlético o el del conjunto soriano, porque ya enfila la recta final hacia su reestreno en la 'Premier', el próximo 7 de agosto. Este sábado, en principio, debutarán Christian Eriksen y Lisandro Martínez, sus dos últimos refuerzos. Además, tiene una revancha pendiente con el conjunto de Diego Simeone de la eliminación en los octavos de final de la última Liga de Campeones con una victoria 0-1 en Old Trafford.

En el Atlético debutará Nahuel Molina. Demorado su fichaje desde el Udinese, el lateral internacional argentino no pudo jugar este miércoles en El Burgo de Osma, por más que viajó hasta allí, porque aún no estaba completo su traspaso... Hasta este jueves. Una vez anunciado, formalizado y presentado, ya está apto para iniciar su recorrido a las órdenes de Diego Simeone, que lo pondrá ya de inmediato en el estadio Ullevaal.

Es uno de los focos del partido, como también Antoine Griezmann o Álvaro Morata, con su futuro a debate mientras rebuscan sus mejores versiones; la alineación que propondrá Simeone, tras los dos equipos que empleó un tiempo cada uno ante el Numancia, y el estreno en este curso de Joao Félix, cuya pretemporada a menor ritmo hasta la semana pasada lo apartó del primer test del verano, pero la previsión es que entre en acción ya este sábado contra el Manchester United, con la trascendencia de un futbolista de su nivel para el equipo.

No juega desde el pasado 17 de abril, cuando se lesionó muscularmente ante el Espanyol. Tres meses y trece días después se espera que Joao tenga de nuevo protagonismo en el partido contra al United, en el que Simeone tendrá las bajas de Felipe Monteiro, Mario Hermoso y Renan Lodi. Tampoco han viajado ni Rodrigo Riquelme ni Sergio Camello, en la rampa de salida. El resto están a su disposición para jugar en Oslo.