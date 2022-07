Nahuel Molina, nuevo jugador del Atlético de Madrid para las próximas cinco temporadas

Nahuel Molina es nuevo jugador del Atlético de Madrid, por el que firma para las próximas cinco temporadas, hasta 2027, tras llegar el club rojiblanco a un acuerdo de traspaso con el Udinese italiano. El lateral derecho argentinoes nuevo jugador del, por el que firma para las próximas cinco temporadas, hasta 2027, tras llegar el club rojiblanco a un acuerdo de traspaso con el

Nahuel Molina, de 24 años, ha jugado las últimas dos temporadas en el Udinese de la Serie A, donde ha disputado 68 partidos, en los que ha marcado 10 goles y ha repartido siete asistencias. El internacional es un lateral y carrilero derecho de corte ofensivo que puede actuar por ambas bandas y que llega para paliar los problemas en ese lado para Diego Pablo Simeone desde la marcha del inglés Kieran Trippier.

Molina salió de la cantera de Boca Juniors y de ahí se marchó primero a Defensa y Justicia y después a Rosario Central antes de dar el salto a Europa de la mano del Udinese. Es internacional absoluto con la selección argentina, con quien ganó la Copa América en el año 2021.

El club rojiblanco anunció su llegada este jueves, a pesar de que el jugador aterrizó el pasado lunes en Madrid para pasar el reconocimiento médicos y ya estuvo con sus compañeros en el amistoso que el equipo disputó el miércoles ante el Numancia.

"Tras pasar reconocimiento médico en la Clínica Universidad de Navarra, llega al Atlético de Madrid un jugador con experiencia en Europa capaz de jugar en ambos laterales. Es un jugador serio en defensa que se incorpora muy bien al ataque", apuntó la entidad.

Además, el club colchonero subrayó de Molina, al que presentará este viernes en el Cívitas Metropolitano a partir de las 12.15 horas, que es "un gran asistente para sus compañeros" y que cuenta con un "buen golpeo a balón parado, otra de las cualidades que hacen de él un jugador muy completo".

"Tengo una felicidad plena, estoy muy contento por este paso en mi carrera, que el Atlético se haya fijado en mí y tener la oportunidad de poder jugar aquí es un sueño", expresó Molina en declaraciones facilitadas por el Atlético.

El argentino confesó que será "un placer aprender todo lo que pueda" del técnico Diego Pablo Simeone y su cuerpo técnico, y también de sus nuevos "compañeros". "Intento ser ordenado, cumplir con lo que me pide el técnico en diferentes partidos porque cada uno es diferente y según me pida estar listo. Ayudar en ataque si tengo la posibilidad y si no defender como buen defensor", explicó sobre sus cualidades.

Finalmente, el internacional envió un mensaje a su nueva afición. "Espero conocerles pronto, tener la oportunidad de estar en la cancha y de disfrutar de ellos. Pondré responsabilidad, sacrificio y todo lo que conlleva el club", sentenció.