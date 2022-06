El Tudelano espera saldar la deuda con los jugadores

El CD Tudelano confía enque tiene conantes del próximo jueves día 30 de junio, fecha límite tras la cual, de no hacerlo, descendería de. Así lo indicó este viernes, 24 de junio, eldel club blanquillo,, durante la presentación de las líneas maestras de su proyecto para la entidad tudelana.

El empresario corellano afirmó que la citada deuda del club “no solo contempla a los jugadores de la temporada que acaba de terminar, sino también a la anterior, la que consiguió el ascenso a Primera RFEF”. “Estamos hablando de entre 40 y 45 personas, entre jugadores y técnicos, con los que estamos negociando individualmente. A falta de una semana para el final del plazo, las conversaciones están muy avanzadas”, explicó Lázaro, quien cifró en un 95% las posibilidades de alcanzar el acuerdo necesario para evitar el descenso administrativo que amenaza al equipo.

Más allá de las cuestiones económicas, Lázaro afirmó que los jugadores “están muy dolidos con el trato que han recibido por parte del club”. “Llegaba el jueves y no sabían si había dinero para pagar el autobús con el que tenían que ir a jugar. Y esas heridas no son fáciles de curar”, dijo.

CRÍTICA A LOS ANTERIORES DUEÑOS

Lázaro cifró la deuda total del club en 1,3 millones de euros y criticó la gestión realizada por los anteriores propietarios, el argentino Raúl Sánchez y el mexicano José Luis Higuera, a quienes acusó de actuar “con dejadez”.

“Critico abiertamente la gestión que se hizo el año pasado, pero también la que se ha hecho durante los últimos 10 o 15 años y que ha provocado que ahora el club cuente con semejante deuda”, afirmó el corellano.

“La situación no es fácil. Es una realidad dura. Yo he comprado el 97% de las acciones del Tudelano por un euro..., pero asumiendo esos 1,3 millones de deuda”, explicó Lázaro, quien aclaró que en el acuerdo alcanzado con los anteriores propietarios “hay una cláusula que recoge que, en caso de venta del club, ellos tendrían derecho a recibir un porcentaje cercano al 20%”.

RESTO DE ACREEDORES

Actualmente el club se encuentra en preconcurso de acreedores debido a esa deuda de 1,3 millones de euros que el Tudelano mantiene “con jugadores, técnicos, proveedores...”. “Confiamos en solventar esta situación a través de un plan de pagos con el que podamos dar una viabilidad económica al club”, afirmó Lázaro, quien señaló que ya ha dado el primer paso “poniendo al día al Tudelano en lo referente a Hacienda y Seguridad Social”.

“También existe una deuda con el Ayuntamiento que viene heredada de hace muchos años y que asciende a entre 120.000 y 130.000 euros en concepto de gasto de agua”, explicó el nuevo dueño del Tudelano, quien aseguró asumir la situación “con total responsabilidad”. “Sabemos que la solución final no llegará a corto plazo, pero hay cuestiones como la de los jugadores o la de Hacienda y Seguridad Social que son fundamentales. A partir de ahí, tenemos que priorizar, pero siempre teniendo en cuenta que no vamos a dejar a nadie atrás”, concluyó.

De forma paralela a las cuestiones económicas que tanto urgen en el club, el nuevo propietario del Tudelano, Ramón Lázaro, se encuentra trabajando en la confección de la plantilla para la próxima temporada de la Segunda RFEF, que comenzará el fin de semana del 3 y 4 de septiembre.

Según dijo Lázaro, será la próxima semana cuando el club irá anunciando a los componentes del primer equipo y el nombre del entrenador que dirigirá al plantel en su objetivo por recuperar la categoría perdida.

Lázaro no desveló la identidad del futuro técnico, pero indicó que se trata de un ex jugador de Osasuna que ha militado en varios conjuntos de Primera hasta su retirada hace 2 años. “Es un entrenador joven, con muchas ganas y con un proyecto en el que creemos”, indicó Lázaro.

APUESTA POR LA CANTERA

El nuevo propietario del Tudelano explicó que la confección de la próxima plantilla se está realizando “a través de recursos propios”. “Una plantilla se puede hacer con un teléfono móvil y en media hora, pero no queremos dejar esta cuestión en manos de un representante ajeno al club”, afirmó Lázaro, quien aseguró que, hasta el momento, la entidad ha mantenido contacto con alrededor de 600 jugadores.

Otra cuestión que destacó Lázaro fue la “apuesta fuerte que vamos a hacer por la cantera”. “Vamos a seguir con el convenio que tenemos con el Athletic. Es un lujo contar con un Juvenil en División de Honor, y una responsabilidad, deportiva y social, atender a los 320 niños que forman nuestra base”, explicó.

CLAVES



​La cuestión del estadio Ciudad de Tudela El nuevo propietario del CD Tudelano, Ramón Lázaro, se refirió ayer a la reforma que el Ayuntamiento de la ciudad planea en el estadio Ciudad de Tudela. Como se recordará, los anteriores propietarios propusieron al consistorio financiar las obras de reforma a cambio de la cesión en exclusiva del uso de estadio. Lázaro indicó que el Ciudad de Tudela “es de propiedad municipal y responsabilidad del Ayuntamiento”. “Es un estadio que es de todos los tudelanos y, cuanto mejor esté, mejor para todos, pero no debemos olvidar que nosotros somos unos meros inquilinos”, explicó.

En busca de nuevos patrocinadores Otra de las cuestiones que el equipo de Ramón Lázaro está trabajando es la captación de nuevos patrocinadores que den soporte económico al club. Según dijo el empresario ribero, “el Tudelano no cuenta ahora con contratos con patrocinadores, con lo que debemos empezar a gestionar esta cuestión desde cero”. “Uno de los principales motivos por los que di el paso a comprar el Tudelano fue que no había ataduras ni con sponsors ni con jugadores”, señaló.

Precios “atractivos” para aumentar los socios A la espera de concretar los detalles de la campaña de captación de socios, Lázaro afirmó que su intención es presentar unos precios “atractivos” para aumentar el número de socios.