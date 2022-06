Ernesto Valverde es el entrenador de dos candidatos a la presidencia del Athletic

Ernesto Valverde ha asegurado que ha decidido aceptar la propuesta de dos candidaturas, las que encabezan Jon Uriarte y Ricardo Barkala, para ir como técnico a las elecciones de este viernes 24 de junio a la presidencia del ha asegurado que ha decidido, las que encabezan, para ir como técnico a lasde este viernes 24 de junio a ladel Athletic Club , porque prefiere adoptar "una posición inclusiva y no demasiado exclusiva".

En declaraciones a ETB, el técnico que ya ha dirigido en dos ocasiones al Athletic, club en el que arrancó su carrera como entrenador, dijo que desde el principio su "idea era no participar en el proceso electoral".

Y que, como "socio" que es del club rojiblanco, le habría gustado que en el equipo masculino hubiese ocurrido lo mismo que en el femenino, "un consenso como ha habido con Iraia (Iturregi)", la entrenadora del equipo femenino, la elegida por las tres planchas electorales.

La tercera la lidera Iñaki Arechabaleta, cuyo técnico elegido es el argentino Marcelo Bielsa, que también volvería al Athletic, en su caso para una segunda etapa.

Valverde explicó cómo decidió aceptar las ofertas de Uriarte y de Barkala. "Después de que las candidaturas se confirmaran, me llamaron dos de ellas y dejé claro a ambos que mi posición tenía que ser inclusiva y no demasiado exclusiva porque a mí me importa lo que le ocurra al Athletic", desveló.

Lo que no quiso Valverde es decantarse por una de las candidaturas con las que concurre a los comicios ."No soy quien para valorarlo, no especulo con ello, no me corresponde hacerlo ni lo veo desde un prisma político sino más desde un prisma que creo que es lo mejor para el club. Siempre que haya puntos de unión me parece bueno, aunque siempre dentro de lo que sabemos que es una campaña electoral y todo este tipo de cosas", reflexionó el técnico nacido en Viandar de la Vera (Cáceres).

En todo caso, Valverde dejó claro que para él las propuestas que le llegaran tenían que ser "atractivas, difíciles, estimulantes". "Y no puedo negar que la del Athletic lo es", valoró.

Por último, Valverde comparó su relación como técnico con el Athletic con las tres películas de la saga de El Padrino. "La verdad es que las dos primeras fueron muy buenas y la tercera no me gustó tanto, pero tengo que reconocer que el director le echó un par de huevos para hacerla. Aunque aquello era ficción y esto es realidad. Ya veremos lo que ocurre", apuntó.