El Villarreal, a la Liga Conferencia; el Athletic, fuera de Europa

El Villarreal logró clasificarse para la segunda edición de la Liga Conferencia con su victoria en el Camp Nou ante el Barcelona (0-2), lo que dejó sin Europa al Athletic.

El conjunto de Unai Emery, campeón la pasada campaña de la Liga Europa y semifinalista en la presente de la Liga de Campeones, no fallará a su cita con la competición continental, aunque en esta oportunidad será con el tercer y novedoso torneo.

Con goles de Alfonso Pedraza (m.41) y de Moi Gómez (m.55) certificó su pase el conjunto de Unai Emery y selló un triste fin de temporada para el Barcelona, desacertado para transformar las ocasiones que tuvo antes y muy débil atrás.

El Atlético de Madrid amarró la tercera plaza liguera en el Reale Arena, donde se impuso por 1-2 a la Real Sociedad, lastrada por los fallos del sueco Alexander Isak y del brasileño Rafinha ante el meta esloveno Jan Oblak en la primera parte.

Un disparo al larguero del brasileño Matheus Cunha al inicio del segundo periodo fue el claro aviso de las pretensiones de un Atlético más ambicioso. El cuadro del argentino Diego Pablo Simeone no tardó en abrir el marcador con un potente disparo del argentino Rodrigo de Paul (m.50) y su compatriota Ángel Correa (m.69) sentenció la victoria. Jon Guridi, muy al final, ajustó el marcador.

Sevilla y Athletic, que se midieron en el Ramón Sánchez Pizjuán, no encontraron el premio deseado. El conjunto de Julen Lopetegui, que no se pudo sentar en el banquillo por sanción, no pudo terminar la campaña tercero por el triunfo del Atlético y el de Marcelino García Toral se quedó sin Europa.

Ganó el Sevilla con un tanto de Rafa Mir a los 68 minutos. Antes el colegiado anuló, tras consultar el vídeo goles a Yuri Berchiche (m.27) por mano y al neerlandés Karim Rekik (m.51) por fuera de juego el francés Jules Kounde.