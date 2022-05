El Subiza espera rival en la final por el ascenso

El Subiza es el primer finalista de los playoff de ascenso a Segunda RFEF. El equipo entrenado por César Monasterio derrotó por 2-1 al Cantolagua en la primera semifinal que se disputó este sábado en el campo San Francisco de Tafalla. La igualdad fue máxima y la eliminatoria se decidió en la prórroga.

El Cantolagua, quinto clasificado en la fase regular, no puso las cosas fáciles al Subiza. De hecho, los de Sangüesa se adelantaron al cuarto de hora con un tanto de Beñat desde el punto de penalti. Con 0-1 se llegó al descanso.. El gol fue obra de Nowend. El resultado no se movió hasta el final del tiempo reglamentario. En la prórroga la igualdad y el miedo a perder hizo que no se moviera el marcador. Sin embargo fue