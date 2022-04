Marcelino no cree que su futuro en el Athletic dependa de la fecha de las elecciones

Marcelino García Toral no cree que su futuro en el cuando precisamente finaliza su contrato. no cree que su futuro en el Athletic Club dependa de la fecha de las próximas elecciones a la presidencia que serán seguro en junio y, según algunas informaciones, podrían fijarse en torno al día 30,

"No me preocupa el futuro para nada. Lo que me ocupa es el presente y el partido con el Celta. No sé cuál será el futuro, pero me es igual que las elecciones sean en un momento u otro. No creo que mi futuro vaya a depender de eso", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo en San Mamés.

Cuestionado sobre si se ha puesto en contacto con él algún "precandidato" -Ricardo Barkala ya ha confirmado su intención de presentarse e Iñaki Arechavaleta aún no se ha pronunciado sobre el asunto- el asturiano dijo que no y que además lo ve "lógico".

"Oficialmente no sé si hay candidatos o no y conmigo no tienen ninguna obligación, faltaría más. Ellos hacen su trabajo y yo el mío que es estar aquí cada día intentando lograr el máximo rendimiento. Ambición no me va a faltar ni me va a condicionar que pueda estar o no aquí la próxima temporada", dijo.

"Además, depende de la decisión no solo de una parte sino de que dos se pongan de acuerdo", añadió Marcelino, quien tampoco quiso valorar la posibilidad de que los candidatos acordaran de forma conjunta ofrecerle la continuidad en el Athletic.

"Estamos hablando de hipótesis y el tiempo dirá si se convierten en realidad o no. Insisto, no es el tema. Nos ocupa más el partido del Celta que mi situación contractual en el futuro. Es un tema recurrente que es mejor dejar a un lado", insistió.