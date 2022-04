El Barça anuncia que las entradas para competiciones europeas pasarán a ser nominales

presidente del Joan Laporta, anunció las primeras medidas a tomar después de la amplia presencia de seguidores alemanes en la derrota (2-3) Eldel FC Barcelona las primeras medidas a tomar después de laen la(2-3) ante el Eintracht de Frankfurt en el Camp Nou, como que "a partir de ahora" las entradas en competición europea "serán nominativas".

"El club no es culpable de estas actuaciones irregulares que van hacer que estas entradas fueran a manos de aficionados alemanes. Pero asumimos la responsabilidad que nos corresponde. Quien me conoce sabe que siempre asumo mi responsabilidad y busco soluciones. No queremos que esto vuelva a ocurrir en Can Barça y adoptaremos medidas: las medidas que os puedo anunciar y que ya hemos adoptado es que en las competiciones internacionales las entradas serán nominativas", dijo en declaraciones a Barça TV y TV3.

Laporta, que se reconoció "avergonzado" después del partido que costó la eliminación europea al cuadro culé y avanzó ya la intención de tomar medidas, expuso éstas y el Barça las recogió en su web oficial este viernes. La afición del Eintracht superó las 30.000 personas en el Camp Nou, muy por encima de las 5.000 localidades que el Barça proporcionó por la normativa de la UEFA.

Por ello, el conjunto azulgrana se disculpa este viernes también con su afición y aquellos que "se sintieron intimidados por conductas incívicas, situaciones de tensión que tuvieron que vivir algunos socios, socias y aficionados culers por conductas impropias y poco éticas de algunos aficionados alemanes".

"Las 34.440 que el club puso a la venta eran entradas que llevaban incorporada las restricciones alemanas. En el club no vendimos entradas a los alemanes. Quien compró estas entradas, las compraron y se las hicieron llegar a los alemanes, esto es una evidencia", dice el club.

"Hay dos conductas irregulares que queremos explicar a los socios: 34.000 entradas de la Tercera Gradería que fueron a parar a los alemanes y no fue de parte del club, y también hay una parte de los abonos que fueron ocupados ayer que también, mediante una conducta irregular, fueron a parar a manos de los alemanes", añade.

Para evitar que suceda algo parecido, Laporta anunció esta medida que no querían tomar "porque incomoda a los socios y barcelonistas que tienen una conducta normal". "Haremos que las entradas sean nominativas, se tendrá que hacer, pido que se comprenda para que no vuelva a ocurrir nunca más lo que sucedió contra el Eintracht en el Estadi", apuntó Laporta insistiendo en la "sensación de vergüenza".