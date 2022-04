El Barça, a dar el primer paso en Alemania

Barça busca en Alemania dar el primer paso para estar en las semifinales de la Europa League. El conjunto de Xavi se mide al Eintracht de Fráncfort con el objetivo en mente de seguir con la buena dinámica de los últimos meses y lograr un buen resultado que le permita encarrilar la eliminatoria de cara al partido de vuelta en el Camp Nou. Los culés saben que la Liga está prácticamente imposible y que la segunda competición continental es a día de hoy la principal baza para lograr un título este curso. Elbusca en Alemania dar el primer paso para estar en las semifinales de la Europa League. El conjunto de Xavi se mide alcon el objetivo en mente de seguir con la buena dinámica de los últimos meses y lograr un buen resultado que le permita encarrilar la eliminatoria de cara al partido de vuelta en el Camp Nou. Los culés saben que la Liga está prácticamente imposible y que la segunda competición continental es a día de hoy la principal baza para lograr un título este curso.

"Es un muy buen equipo, lo demostró ante el Betis. Tiene un sistema difícil de contrarrestar y no va a ser nada fácil, más aún sabiendo que para ellos va a ser un partido histórico. Tenemos que igualar esa motivación, si no, nos van a pasar por encima", aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Eintracht. El técnico de Tarrasa no quiere que su equipo se relaje tras los últimos buenos resultados y alertó a los suyos de cara a un partido clave para estar en los cuartos de final de la Europa League.

Los culés aterrizan en Alemania inmersos en el mejor momento de toda la temporada. Tal y como reconoció en la previa Sebastian Rode, capitán del Eintracht, "Xavi ha sabido reconstruir al equipo sin Messi", una conclusión, la del mediocampista germano, que llega después de que el conjunto culé haya despertado en este 2022. Los 29 puntos de 33 posibles en Liga este año y las dos eliminatorias superadas ante Nápoles y Galatasaray han generado un subidón de confianza a un equipo que afronta el viaje a Alemania con la idea en mente de encarrilar la eliminatoria ya en el compromiso de ida. Ganar y dejar los deberes casi resueltos para finiquitar el pase a semifinales en el Camp Nou, ese es el objetivo.

Para ello, Xavi no podrá contar por lesión con Sergi Roberto, Ansu Fati, Samuel Umtiti, Sergiño Dest y Memphis Depay, baja de última hora por una sobrecarga. Estas ausencias se unen a las de Luuk de Jong, por positivo en covid-19 y Dani Alves, no inscrito en la competición. Todas estas bajas condicionarán a Xavi, que apostará por Ronald Araujo como lateral diestro y un once muy similar al que se ha asentado en los últimos encuentros con Piqué y Eric García en la zaga, una medular ya habitual formada por Busquets, Pedri y Frenkie de Jong y el tridente en ataque constituido por Dembélé, Aubameyang y Ferran Torres.

No será un partido sencillo para el Barcelona. El Eintracht no está firmando su mejor curso, es noveno en la Bundesliga, pero ha elevado sus prestaciones en todos y cada uno de los compromisos que ha disputado en la Europa League. Las águilas ya han dejado por el camino para llegar a los cuartos de final a un Betis que fue el último equipo en imponerse a los de Xavi. Oliver Glasner, técnico del cuadro alemán, reconoció además en rueda de prensa que no le tiene miedo a los culés. "Nunca firmo el empate antes del partido, no importa si juego contra el Barça o contra mi hija", aseguró el germano.

Glasner se acordó en rueda de prensa también del partido ante el Betis, otro equipo español que apuesta por la posesión de balón y a menudo tiende a encerrar a sus rivales. "No queremos defender en los últimos 30 metros los 90 minutos, queremos utilizar nuestras armas. Hemos demostrado que podemos crear oportunidades, como en el partido en Sevilla ante el Betis", aseguró en toda una declaración de intenciones. Para llevar a cabo ese planteamiento, Glasner podrá contar con todos sus efectivos a excepción de Diant Ramaj, guardameta suplente ausente por una lesión en el menisco.