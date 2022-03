El infortunio de la Mutilvera

Pese a empatar a domicilio en la última jornada, la Mutilvera cayó al puesto decimotercero. El equipo que termine en esa posición, si es uno de los cuatro peores en esa plaza, jugará el playout por evitar el descenso. Se trata de una situación a la que ha llegado el equipo de Andoni Alonso tras un inicio prometedor. Sin embargo, el infortunio se ha cebado en forma de lesión, principalmente, con el equipo de Mutilva.

Y según el presidente de la Mutilvera, Iulen Romero ese es el principal motivo que ha mermado el juego del equipo de la Segunda RFEF. “Al equipo le han afectado mucho las lesiones. Ha sido un aspecto importante”, indicó. La Mutilvera recibe hoy (16.30 horas) al Racing Rioja, tercero. El rival no se presenta como el mejor para darle la vuelta a la situación pero la necesidad apura. “Las lesiones creo que se han dado por la mala suerte, mala fortuna, la mayoría, Muchas de ellas han sido por golpes o situaciones así”, explicó Romero.

La plaga de lesiones que ha afectado a la Mutilvera comenzó en la pretemporada. El primero en sufrirla y de larga duración fue el mediocentro Juanlu Cisneros. Se rompió el ligamento cruzado. Tras él se han ido concatenando varios de sus compañeros. En una de las jornadas la cifra llegó a diez lesionados. “Solo esperábamos que la suerte cambiara y que no se produjeran tantas lesiones. Solo pensábamos en seguir trabajando” , dijo.

El presidente de la Mutilvera confía en que la situación va a cambiar. “Vamos recuperando jugadores. Además, en los últimos partidos también hemos recuperado sensaciones y esperamos que lleguen las victorias”, explicó. El equipo de Mutilva cuenta con 30 puntos, con una ventaja de cinco sobre el descenso directo. Suma siete triunfos, nueve empates y diez derrotas.

Debido al alto número de lesionados, el entrenador Andoni Alonso ha tenido que mirar al resto de equipos del club. Ha contado en ocasiones con jugadores del equipo de Autonómica, que está jugando en la fase de ascenso a la Tercera, y también del División de Honor Juvenil. Cobra importancia la buena cantera de la Mutilvera. “Para nosotros es un hecho importante contar con tanta gente como la que tenemos y que el segundo equipo, que es el de la Autonómica, pueda echar una mano si es necesario”, destacó Romero.

Preguntado por si en aquellos momentos en los que los resultados no acompañaron la entidad pensó en un cambio en el banquillo, Iulen Romero contestó de manera contundente. “No. No lo pensamos. Andoni (Alonso) ha ganado dos ligas y un ascenso a la Segunda B”, indicó. El técnico Andoni Alonso suma su quinta temporada en el banquillo de Mutilva.

La Mutilvera tiene la experiencia de haber jugador en la Segunda División B, aunque la nueva categoría no es similar. “Esta categoría es más igualada que la anterior. En la Segunda B, sí que había algún equipo más potente, sobre todo, económicamente, pero en esta estamos más igualados”, indicó Romero.

La Mutilvera ha vivido varios altibajos en la tabla este curso. “Esto es fútbol y es lo habitual. En la temporada anterior también comenzamos muy bien y estuvimos en la parte alta. Al final acabamos teniendo dificultades para salvarnos. Este año confío en la salvación. El equipo está bien. Tenemos que hacernos fuertes en casa y ganar”, dijo.