Cara o cruz para el Barça en el infierno turco

Sin red. Así se juega el Barcelona su futuro en la Europa League este jueves en el Nef Stadyumu. El equipo de Xavi Hernández no pudo pasar del empate a cero en el Camp Nou y, ya sin el valor doble de los goles en campo contrario, se mide al Galatasaray con la obligación de ganar para estar en los cuartos de final de la segunda competición continental. No hay más cuentas para los culés en Turquía a tan solo tres días del clásico en el Santiago Bernabéu: ganar o ganar para estar en el sorteo del viernes.

"Es un cara o cruz. No podemos fallar y hemos de salir con más intensidad que en la ida. La referencia es el día de Osasuna porque eres intenso, tienes circulación rápida de pelota y sales con los cinco sentidos. Estamos igual que en Nápoles", aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al choque. El técnico catalán sabe que el margen de error ya no existe para los suyos tras el pinchazo en el Camp Nou y que se la juega en 90 minutos que determinarán la suerte de su equipo en una competición que se antoja fundamental esta temporada.

El Barça llega a la cita, eso sí, inmerso en una dinámica positiva. El equipo de Xavi recobró ante Osasuna las buenas sensaciones que había mostrado a lo largo de los primeros meses de este 2022 y logró una goleada balsámica por 4-0 con la que subir la moral de las tropas antes de viajar a Turquía. Los culés tuvieron ante los rojillos la puntería que faltó en el compromiso de ida ante el Galatasaray y llegan a Estambul con la esperanza de que los Dembélé, Ferran Torres, Aubameyang y compañía sigan con la pólvora puesta a punto.

Para lograr el billete a cuartos, Xavi no podrá contar con Dani Alves, no inscrito en la competición, ni con los lesionados Balde, Ansu Fati, Samuel Umtiti y Sergi Roberto. Son las únicas ausencias de un equipo en el que habrá varias novedades respecto al partido contra Osasuna. Gerard Piqué podría descansar con la vista puesta en el clásico, Sergiño Dest recuperará el carril diestro, Frenkie de Jong volverá a la titularidad y en el tridente de ataque podría entrar Adama Traoré para acompañar a Ferran Torres y Aubameyang.

El Barça es favorito pero viaja con la lección aprendida del partido de ida y sabe que no será un encuentro sencillo. El estadio Nef Stadyumu, nueva casa del Galatasaray, no es la caldera turca que antiguamente era el Ali Sami Yen, pero sí que es un feudo que aprieta y en el que sus 52.280 localidades rugirán para empujar a los suyos hacia los cuartos de final. El equipo de Doménec Torrent no pasa por su mejor momento, es undécimo en liga, pero en la última semana ha demostrado que tiene mimbres para dar guerra a los de Xavi. El empate en el Camp Nou, en el que exhibieron solidez, y la victoria del fin de semana por 2-1 contra el Besiktas en uno de los derbis de la ciudad han dado alas a un equipo que ya cree que puede derribar a uno de los favoritos al título.

Doménec Torrent podrá contar además con toda la plantilla, a excepción de Arda Turan. El que fuera futbolista de Atlético de Madrid y Barcelona sigue apartado del equipo desde que el Galatasaray destituyera a Fatih Terim a principios de enero y no estará tampoco en el partido de vuelta en el Nef Stadyumu. Será la única ausencia de una escuadra que ya sabe buscarle las cosquillas a los culés. "Tenemos un plan y sabemos cómo queremos jugar contra el Barcelona", reconoció Torrent en la previa al choque.