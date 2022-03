El Txantrea renace tras tocar fondo

En marzo de 2021 el Txantrea tocó fondo. Era penúltimo en el Grupo A de la Tercera División y el cuarto peor equipo de toda la categoría. Todo parecía abocado a un final trágico. Sin embargo, 365 días después, el panorama ha cambiado por completo. La ilusión y el optimismo reinan en la entidad txantreana. Un equipo dirigido por Jaime Sánchez y repleto de jugadores jóvenes, esenciales para mantener viva esa ambición por conseguir cosas grandes. Pero también hay hueco para la gente veterana. Futbolistas como Joseba Alcuaz (Pamplona, 1992) sirven de referencia para las nuevas hornadas que llegan al primer equipo y a los que se encarga de aconsejar y ayudarles a conseguir un mejor rendimiento. Era penúltimo en el Grupo A de la Tercera División y el cuarto peor equipo de toda la categoría.Sin embargo, 365 días después, el panorama ha cambiado por completo. La ilusión y el optimismo reinan en la entidad txantreana. Un equipo dirigido por Jaime Sánchez y repleto de jugadores jóvenes, esenciales para mantener viva esa ambición por conseguir cosas grandes.. Futbolistas como(Pamplona, 1992) sirven de referencia para las nuevas hornadas que llegan al primer equipo y a los que se encarga de aconsejar y ayudarles a conseguir un mejor rendimiento.

El Txantrea consiguió el domingo su cuarto triunfo consecutivo. Una racha que le ha llevado a ocupar la tercera posición. “Llevamos cuatro partidos seguidos ganando y manteniendo la portería a cero. Y eso es algo difícil de conseguir, especialmente en esta categoría donde todo es muy igualado. Además, estamos contentos de haber conseguido dos victorias muy importantes fuera de casa, que es lo que más nos estaba costando. Estaba siendo nuestro mayor debe este curso”, apuntó Joseba Alcuaz, quien cree que el vestuario vive uno de sus mejores momentos en los últimos años. “Cuando las cosas van bien siempre es más fácil tener confianza e ilusión. Vemos como nos sale todo y eso hace que disfrutemos todo mucho más y vayamos a los entrenamientos mucho mejor. Además, venimos de una temporada en la que sufrimos mucho”.

EL PUNTO DE INFLEXIÓN

Hace un año, el Txantrea se vio abocado a disputar la fase de descenso a Primera Autonómica. Sin embargo, el fichaje de Jaime Sánchez como técnico cambió completamente la dinámica. “Su llegada nos alivió, nos transmitió mucha tranquilidad desde el primer momento. Siempre que llega un nuevo entrenador se regenera la ilusión dentro del vestuario. Todos quieren impresionar y demostrar que merecen minutos. Por suerte todo salió redondo y conseguimos la salvación”, afirmó el delantero.

Este curso el equipo está respondiendo a las expectativas, a pesar de contar con un plantel prácticamente nuevo. “Solo hemos seguido once en el equipo. Tuvimos que hacer seis fichajes y subir a cinco jugadores del juvenil. Nuestro primer reto era conseguir ser un equipo unido y compacto que fuese capaz de plasmar sobre el campo todo lo que nos pedía Jaime. Y así ha sido. En lo personal estoy muy contento. Llevo nueve goles y me encuentro con mucha confianza. Ahora estoy intentando disfrutar al máximo, nunca sabes cuando puede llegar el momento de decir adiós. Por eso vivo con ilusión cada entrenamiento. Y eso intento inculcar a los chavales jóvenes. Primero, que aprendan y absorban cosas de cada partido o entrenamiento, pero lo más importante es que no pierdan la ilusión por el fútbol. Los jugadores jóvenes ayudan mucho a crear un buen ambiente dentro del vestuario, creo que son una parte esencial”, reconoció Alcuaz.