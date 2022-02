Kubo ahoga los sueños europeos de los leones

El equipo balear logra su segunda victoria consecutiva en casa, objetivo que perseguía desde la temporada 2019-2020, y se aleja a 6 puntos, con un partido menos (el 2 de marzo ante la Real Sociedad) de la zona del descenso.

El Athletic buscaba en la isla la tercera victoria seguida para acercarse a la zona europea de la tabla, pero la derrota, segunda en Laliga tras caer ante el Madrid, le aparta por ahora de esa posibilidad. Además, el equipo de Marcelino encaja por primera vez más de un gol en un mismo partido.

Lastrado por las bajas los rojiblancos, de verde en Son Moix, se presentaron en la isla con un equipo de circunstancias, sobre todo en defensa, donde la ausencia de uno de sus jugadores más en forma, Íñigo Martínez -ausente por acumulación de amonestaciones- era todo un reto para seguir detentando la condición de segundo equipo menos batido del campeonato con 18 goles, solo por detrás del Sevilla (16).

El Athletic, pese a todo, no renunció a llevar la iniciativa en los primeros minutos de un choque que le pillaba a desmano por el desgaste de un intenso inicio de 2022 con la Supercopa, LaLiga y la Copa del Rey.

Los bermellones, sorprendidos al principio, insistieron en la tarea de abrir espacios por las bandas, con Maffeo ayudando a Take y Oliván a Dani Rodríguez.

Aunque tuvieron más tiempo el balón no lo hicieron circular con la velocidad y el criterio que exigía un rival como el Athletic, semifinalista del torneo copero eliminando, en otros equipos, al Barcelona y al Madrid.

El Mallorca tiró de fe para intentar sorprender a los 'leones' y lo consiguió tras una falta máxima -la tercera consecutiva a favor de los mallorquinistas en Palma- por un derribo de Unai Núñez a Pablo Maffeo que transformó Salva Sevilla.

El apoyo entusiasta de su afición obró el milagro de que cada incursión en terreno adversario se coreara como un amago de gol.

En esa faceta jugó un papel preponderante el kosovar Vedat Muriqi, flamante fichaje de invierno y convertido en el nuevo ídolo de Son Moix. Sus compañeros le buscaron con ahínco, especialmente, Ángel Rodríguez, que marcó el segundo gol aprovechando un pelota que Muriqi había peleado en el área. El golpeo a la media vuelta del ex punta del Getafe fue espectacular.

Todo hubiese diferente en la primera parte si Raúl García atina con una espuela fallida con toda la portería para él tras un fallo clamoroso del meta Sergio Rico. El guardameta cedido por el PSG erró con un pase a Oliván, el balón llegó al futbolista navarro que con todo a su favor eligió la opción menos efectiva.

Marcelino realizó cambios en la reanudación: Berenguer sustituyó a Unai Núñez y Berchiche a Dani García.

Esto conllevó un cambio de posiciones en la banda izquierda; Balenciaga se situó en el centro de la zaga y Berchiche pasó al lateral mientras que Berenguer reforzaba el ataque. Después, con clara voluntad de luchar por la victoria, entraron Iñaki Williams, Villalibre y Petxarromán.

El Mallorca tuvo varias contras peligrosas para sentenciar el partido. No las aprovechó y el Athletic empató en apenas dos minutos, con goles de Raúl García y Álex Berenguer.

La endeblez defensiva de los bermellones quedó de manifiesto de manera palpable y el 2-2 silenció Son Moix, aunque el equipo sacó fuerzas de flaqueza con el objetivo de recuperar la ventaja en el marcador.

Los dos equipos tuvieron sus opciones, pelearon hasta el final sabiendo que el punto era insuficiente. Al final, estuvo más atinado el Mallorca, con un disparo de Take Kubo que pegó en el palo y rebotó en Unai Simón para dar la cuarta victoria mallorquinista del campeonato en casa tras derrotar al Levante, Espanyol y Cádiz.

3-Mallorca: Sergio Rico; Maffeo, Raíllo, Valjent, Oliván; Take Kubo, Ruiz de Galarreta, Salva Sevilla (Antonio Sánchez, min. 64), Dani Rodríguez; Ángel (Kang-in Lee, min. 73) y Muriqi.

2-Athletic: Unai Simón; Lekue, Unai Núñez (Berenguer, min. 46), Vivian, Balenciaga; Zárraga, Vesga (Petxarromán, min. 72), Dani García (Berchiche, min. 46), Muniain; Raúl García (Iñaki Williams, min. 72), Sancet (Villalibre, min. 72).

Goles: 1-0, min. 22: Salva Sevilla, de penalti; 2-0, min. 29: Ángel Rodríguez; 2-1, min. 58: Raúl García; 2-2, min. 60: Álex Berenguer; 3-2, min. 87: Take Kubo.

Árbitro: Díaz de Mera (C. Castellano-Manchego). Amonestó a Oliván (min. 12), Ángel (min. 72), Manolo Reina (min. 74, en el banquillo), Raíllo (min, 79), Kubo (min. 88) del Mallorca; a Zárraga (min. 52), Muniain (min. 57), Berchiche (min. 79) del Athletic.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 24º de la LaLiga disputado en el Visit Mallorca Estadi ante 12.904 espectadores, 50 de ellos, del Athletic.