Fútbol El navarro Nico Williams: "Soñaba con una noche así desde hace tiempo" "Soñaba con meter un gol de este tipo, no me hubiera imaginado nunca marcar en un escenario así. Y es increíble que estuviese presente mi familia, no tengo palabras", añadió el futbolista de tan solo 19 años









Ampliar Reuters | Albert Gea EFE. RIad Nico Williams, explicó que "soñaba con una noche así desde hace tiempo" en la rueda de prensa que dio este viernes en el Hotel Hilton Garden, el lugar de concentración del conjunto vasco en Riad (Arabia Saudí) durante el torneo. El autor del gol del triunfo del Athletic en las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid , explicó queen la rueda de prensa que dio este viernes en el Hotel Hilton Garden, el lugar de concentración del conjunto vasco en Riad (Arabia Saudí) durante el torneo. "Soñaba con meter un gol de este tipo, no me hubiera imaginado nunca marcar en un escenario así. Y es increíble que estuviese presente mi familia, no tengo palabras", añadió el futbolista de tan solo 19 años. Una de las personas que más felices estaban tras el partido fue su hermano mayor, Iñaki. "Le tengo mucho aprecio. Mi hermano está por encima de todos los demás. Ha sido un referente para mí y para llegar al nivel de mi hermano aún me queda mucho", sentenció. Comparado con el futbolista del Real Madrid Vinícius Junior, Nico admitió que el brasileño ahora mismo tiene un rendimiento superior: "Está haciendo una temporada increíble y ha mejorado mucho en el último toque. Me queda mucho para llegar a su nivel, tengo que seguir trabajando". ETIQUETAS LaLiga Santander

Athletic Club