El Avance, protagonista de un regreso que apunta alto

Tres equipos lograron el ascenso de la Autonómica a la Tercera División este curso: el Avance, el Azkoyen y el Gares. La clasificación no engaña y, al término de la primera vuelta, el conjunto de Arre camina cuarto, siendo, de los tres, el que mejor prestaciones ha ofrecido. De hecho, arrastra las últimas ocho jornadas una dinámica positiva. No conoce la derrota en estos ocho encuentros. Además, como visitante, se mantiene imbatido. Pese a los buenos números, su capitán, Marcos Agramonte, se muestra cauteloso. “Nuestro principal objetivo es la permanencia”, asegura sin dudarlo.

Él vivió el anterior ascenso del Avance a Tercera. Lleva diez cursos en el Igeldea. El equipo subió, vivió una campaña en la categoría, la 18-19, y descendió. Él busca que el conjunto se asiente. “La primera vuelta ha sido muy buena. En cuanto a resultados, nos vemos con muchos puntos ahora mismo, más de los que pensábamos tener. Se han hecho las cosas bien. La verdad es que estamos muy contentos”, cuenta. Agramonte, delantero de 30 años, considera que su equipo ha ido de menos a más. “Al principio empezamos perdiendo partidos y creo que se debió a que nos costó adaptarnos. Ahora, que ya lo hemos hecho, competimos más, se nos escapan menos puntos. Antes igual íbamos un poco más a lo loco, por ser nuevos en la categoría. Nos hemos asentado como equipo. Lo tenemos más trabajado y ahora sacamos más puntos. Eso es muy bueno”, señala.

EXPERIENCIA ÚTIL

Como jugador del Avance, ha vivido dos ascensos a la Tercera y explica las diferencias que él ve. “Es cierto que faltan cuatro equipos fuertes de la categoría, y los demás creo que son muy similares. El año que ascendimos creo que adquirimos una experiencia que nos está sirviendo este año para competir más. Subiza y Cirbonero son equipos muy fuertes, con buenos jugadores y lo están demostrando”, añade.

El jugador, natural de Arre, conoce a la perfección las particularidades del campo de Igeldea en Arre, muy próximo al cauce del río Ulzama. “Hasta hace prácticamente un mes habíamos podido entrenar en Arre casi todos los días excepto alguno que llovió fuerte y nos tuvimos que ir. Ahora sí que llevamos un mes o mes y medio que tenemos que jugar y entrenar en otros sitios:en el campo del Pamplona, en Puente la Reina...”, cuenta.

Marcos Agramonte tiene un hermano gemelo: Iñigo Agramonte, portero delItaroa Huarte, también en la Tercera División. “Ya vino a jugar a Arre, pero ese día yo estaba lesionado. Nos reservamos para la segunda vuelta en Huarte. Son partidos especiales. Yo he jugado muchos años con mi hermano.Hace diez nos separamos pero hasta entonces hemos jugado toda la vida juntos. Se vive de manera diferente. Las veces que nos hemos enfrentado no he logrado marcarle gol. Nos hemos visto las caras el año que ascendimos a Tercera y una temporada en Preferente. El Itaroa Huarte es un equipo de los fuertes de la categoría. Llevan dos años que han acabado muy bien y creo que se meterán arriba fijo”, destaca.

Los partidos contra mi hermano son especiales. Se viven de manera diferente

Y expresa un deseo para la segunda vuelta que empieza el sábado, en Arre, ante el Beti Onak: “Espero que sea lo más parecida a la primera, que sigamos sacando puntos y compitiendo como lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo muy bien, a ver si conseguimos la permanencia lo antes posible, que es el único objetivo que tenemos. Tenemos que ir a por los puntos necesarios para salvarnos y luego ya veremos”.