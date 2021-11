El Itaroa Huarte golea al Pamplona

Losde la Tercera División que se han disputado lo han hecho con normalidad. Ninguno se ha visto especialmente afectado por las adversidades meteorológicas. En el, bajo una importante lluvia, se ha impuesto elque ha goleado alpor 4-2. Los dese han adelantado en el minuto 39 con el tanto depero los dele han dado la vuelta al marcador. Else ha llevado el botín al superar alcon dos goles en los minutos 90 y 91, después de que else adelantara en el 75. El, que vio aplazado el partido de la anterior jornada por positivos de la covid en su rival, ha ganado con claridad al, que afrontó el encuentro con tres victorias consecutivas. Los dehan ganado por 2-0. El empate a 1 le ha sabido a poco al Cortes que no se ha podido quedar con los tres puntos ante el Avance. La jornada 12 de la Tercera División se completa mañana con los partidos(12 horas),(16 h),(16.30 h) y(18 h).