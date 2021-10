Juventud y veteranía en el Burladés para seguir creciendo 

César Azpilicueta, Roberto Torres, Jorge Galán, Gorka Laborda y Fermín Úriz. Unos son futbolistas consagrados en la élite. Otros, una referencia del fútbol regional navarro. Sin embargo, cada uno de estos nombres guardan un aspecto en común: fueron entrenados por Jonathan Unanua (Pamplona, 1983) en las categorías inferiores de Osasuna.

“La vida ha cambiado mucho y eso está afectando al fútbol. Las generaciones de hoy en día no tienen miedo. Son atrevidos, descarados y tienen mucha energía, aspectos que nos ayudan bastante a la hora de competir. Sin embargo, les cuesta entender las cosas, son muy cabezones. Muchas veces no aceptan un no por respuesta y no ven el transfondo de algunas decisiones. Deben escuchar a los veteranos, aprender que las cosas no siempre salen a la primera, que requieren de mucho esfuerzo y sacrificio”, comenta Jonathan Unanua. Aquello fue hace casi 20 años. Desde entonces Jonathan Unanua ha cambiado mucho. Dejó el fútbol formativo y actualmente se encuentra dirigiendo su tercera campaña al frente del Burladés , equipo de Tercera División. Este cambio también se ha producido en la nuevas generaciones, a las que el técnico encuentra tanto aspectos positivos como negativos.Las generaciones de hoy en día no tienen miedo. Son atrevidos, descarados y tienen mucha energía, aspectos que nos ayudan bastante a la hora de competir. Sin embargo, les cuesta entender las cosas, son muy cabezones. Muchas veces no aceptan un no por respuesta y no ven el transfondo de algunas decisiones. Deben escuchar a los veteranos, aprender que las cosas no siempre salen a la primera, que requieren de, comenta Jonathan Unanua.

UN BLOQUE EQUILIBRADO

Desde su llegada al banquillo del Burladés, el técnico navarro está intentando buscar la fórmula para hacer de su equipo un conjunto muy competitivo y con hambre. “Estamos construyendo una plantilla muy equilibrada, con jugadores jóvenes que aportan esa alegría y energía, pero sustentada con un núcleo de futbolistas veteranos. Ellos son imprescindibles, sobre todo en los momentos delicados donde son los que sacan las castañas del fuego”, dice Unanua, quien se apoya mucho en Jose Beorlegui, capitán del equipo, para conseguir que todos remen en la misma dirección. “Jose hace de nexo entre el vestuario y el cuerpo técnico. Al final, también me debo preocupar por los jugadores, conocer si pasan por un mal momento personal, apoyar a aquellos que no disponen de tantos minutos para que no se pierdan... Para estas y otras muchas cosas más me apoyo en Jose. El feedback entre los futbolistas y el entrenador es imprescindible para el buen funcionamiento de un vestuario”.

Posiblemente, esa sea una de las claves del buen inicio de temporada del Burladés. El balance, diez de quince puntos posibles. “La verdad es que hemos empezado bien la temporada. Sabemos lo difícil que es ganar en Tercera División, de hecho en las dos últimas campañas sumabámos la mitad de puntos a estas alturas de campeonato. Por eso le doy mucho valor a lo que estamos haciendo. Pero hay que mantener los pies en el suelo, el objetivo sigue siendo la salvación”, afirma el técnico.

Para conseguir la permanencia, Unanua asegura que tendrán que dar lo máximo, a pesar de que la categoría ha perdido algo de nivel. “La creación de la Segunda RFEF y la inclusión en ella de seis equipos navarros, es evidente que hace a la Tercera una liga menos potente. Aunque la competitividad sigue estando ahí. Durante las primeras jornadas se ha demostrado que cualquiera puede ganar a cualquiera. Y eso hace que afrontemos cada encuentro como si fuera una final”, dice Unanua.

UN TRIUNFO ESPECIAL

sábado, el Burladés se impuso por 0-1 en el derbi ante el mucha motivación. Y nos llevamos los tres puntos de Peritos. Es cierto que no hicimos nuestro mejor partido, pero los chavales se sacrificaron y lo dieron todo. Realmente con eso es con lo que me quedo. Siempre trato de recordales una cosa que les decía también a los infantiles y cadetes de Osasuna, quienes luchaban por ser profesionales: al 99,9% algún día os dirán que os marchéis. Cuando ese momento llegue, espero que lo hagáis con la cabeza bien alta, orgullos de que, por lo menos, habéis dado todo lo que teníais dentro”, finaliza. Elen el derbi ante el Beti Onak. Un encuentro al que los hombres de Jonathan Unanua llegaban con muchas ganas. “Durante la semana previa se habló mucho del partido. El año pasado perdimos ante ellos, justo el sábado eran fiestas en Villava, llegábamos en buenas dinámica... Los jugadores tenían. Y nos llevamos los tres puntos de Peritos. Es cierto que no hicimos nuestro mejor partido, pero los chavales se sacrificaron y lo dieron todo. Realmente con eso es con lo que me quedo. Siempre trato de recordales una cosa que les decía también a los infantiles y cadetes de Osasuna, quienes luchaban por ser profesionales: al 99,9% algún día os dirán que os marchéis. Cuando ese momento llegue, espero que lo hagáis con la cabeza bien alta, orgullos de que, por lo menos,finaliza.