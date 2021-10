Tebas: "Al Real Madrid le vendría mejor otro presidente"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que al Real Madrid "le vendría mejor" tener otro presidente distinto a Florentino Pérez , que tiene claro que le "quitaría" de la presidencia del organismo si pudiese, y cree que detrás del rechazo del FC Barcelona al fondo de inversión CVC está el máximo mandatario blanco.

"(Al Real Madrid) le vendría mejor otro presidente. En lo económico está bien gestionado", señaló en una entrevista en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño. "No tengo ninguna duda de que Florentino me quitaría de presidente de LaLiga ipso facto si pudiera. No aparezco en sus audios porque entonces yo no era importante", bromeó.

Sobre su relación con él, el máximo mandatario de la patronal española no ocultó sus diferencias. "Florentino me invita al palco del Bernabéu todos los partidos, pero no voy. A veces me va mal el horario o el día, y otras no quiero generar morbo. A nivel de visión de fútbol profesional es imposible (hacer las paces) porque tenemos dos formar muy diferentes de ver el fútbol", indicó.

"Si llego a un restaurante y tengo que sentarme con Florentino o con Rubiales, me doy la vuelta y me busco otro restaurante (risas). Y si la puerta está cerrada, para pasar un buen rato me siento con Florentino. Es un tipo amable, pero cuando se pone a decir cosas feas de mi persona... Lo que más me duele es que vaya diciendo que soy un corrupto. Es inadmisible y no puede seguir así", prosiguió.

Además, Tebas está convencido de que el presidente blanco está detrás del rechazo del FC Barcelona al fondo de inversión CVC. "Cené en julio en casa de Laporta y estaba de acuerdo en firmar el acuerdo de CVC. No sé si Messi salió renovado de ahí, pero luego recibí una llamada: '¿Podemos acelerar lo de CVC? Que el chico (Messi) se está poniendo nervioso...'. Le dije 'El día que salga lo va a intentar reventar Florentino', y él me contestó 'No, no, yo tengo personalidad'. Detrás de eso está Florentino, no tengo ninguna duda", afirmó.

En este sentido, reconoció que le "preocupan más las crisis institucionales del Barça que su economía". "Me da la sensación de que está otra vez en una medio crisis institucional, y eso no es bueno para conseguir patrocinadores. Laporta se ha encontrado un fútbol muy diferente a cuando se fue, pero se adaptará", señaló.

Sobre la Superliga, reiteró que "no tiene ninguna posibilidad de éxito". "En Inglaterra lo tienen absolutamente olvidado, se dieron cuenta de que se equivocaron. El tema está absolutamente muerto. Y en Alemania igual. Sales de España y nadie habla de la Superliga", expresó.

"Aunque ganen judicialmente no van a tener clubes para hacer la Superliga. Laporta la vio en cuatro días y se apuntó. Y Agnelli quedó muy mal con Ceferin y no se atreve a volver a la UEFA. Al único que veo convencido con la Superliga es a Florentino", aseguró. "El Madrid y el Barça no se van a ir de LaLiga. El Madrid ingresa mucho más por LaLiga que por la 'Champions', y es grande por lo que ha hecho en LaLiga durante todos estos años", advirtió.

En otro orden de cosas, Tebas valoró la posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid el próximo curso. "Yo quiero que el Real Madrid, no Florentino, fiche a Mbappé. LaLiga y el resto de clubes somos parte de esa incorporación y nos ponemos contentos", expuso, además de alabar al francés Karim Benzema. "Benzema es la estrella de LaLiga, y el mejor delantero centro de Europa junto a Haaland", afirmó.

Por otra parte, insistió en su idea de que tanto el Paris Saint-Germain como el Manchester City incumplen el 'fair play' financiero. "Qué le voy a hacer si el PSG y el City me odian... Al-Khelaifi me dice 'Oye, ¿pararás en algún momento, no?', y le respondo 'No, ya pararás tú'. Yo estoy con el Real Madrid, no con Florentino, contra el PSG y con Ceferin contra la Superliga, pero la UEFA se equivoca con el control financiero y yo se lo digo", reiteró.

Sobre su futuro en LaLiga, el presidente recordó que le quedan dos años de presidente y "cinco más" en el organismo por el acuerdo con CVC, "aunque no tiene que ser como presidente". "Los clubes decidirán si dejo la presidencia", indicó. "Los clubes son los que deciden cuándo me suben el sueldo. No seré tan malo cuando uno de los mayores fondos de inversión del mundo quiere que siga con mi equipo directivo. No seré tan malo cuando Italia volvió a querer ficharme hace poco en mejores condiciones que LaLiga", explicó.

Por último, Tebas habló del posible fin de las restricciones en los estadios por la pandemia de coronavirus. "La intención es que en el mes de noviembre se pueda comer y beber en los estadios. Y espero que para el Clásico haya un 100% de público también en Cataluña, pero esa decisión corresponde a la Generalitat", finalizó.