El Barcelona podría subir un 4% su límite salarial para cambiar de entrenador

reducido su límite de coste de plantilla deportiva establecido por LaLiga en más de un 70% respecto a enero de 2021, de 347,1 millones de euros a los 97,9 millones actuales, podría ampliar ese límite en un 4% adicional para extinguir el contrato del neerlandés Ronald Koeman y contratar a un nuevo entrenador, según confirmó LaLiga. El Barcelona , que ha vistoestablecido por LaLiga enrespecto a enero de 2021, de 347,1 millones de euros a los 97,9 millones actuales,paradel neerlandés Ronaldy contratar a un nuevo entrenador, según confirmó LaLiga.

El director general corporativo de las asociación de clubes profesionales de fútbol, José Guerra, explicó durante la sesión informativa sobre límites de coste de plantilla esta posibilidad que le permite el artículo 74 de la normativa del control económico al Barcelona, en el caso de que quisiera cambiar de entrenador.

"Ese el límite o la disponibilidad adicional que se da al club para sustituir al cuerpo técnico, en la medida que entendemos que un club que quiere cambiar la dinámica necesita poder realizar ese ajuste en su plantilla. Ese 4% no se queda como límite que se utiliza no se queda ahí, sino que los primeros ingresos o ventas, beneficios que tenga el club, serán destinados a compensar ese 4%", detalló Guerra.

No obstante, el coste del finiquito contaría en esta campaña y el posible ahorro del salario del entrenador despedido no afectaría a no ser que sea una salida acordada con el técnico, ya que en caso de que haya un conflicto judicial laboral la norma no permite que el club saque una ventaja de ello.

El recorte del 70% de la posibilidad de gasto en jugadores y entrenadores respecto a enero de 2021 se debe, según detalló Guerra, al exceso de gasto que hizo la temporada anterior respecto a su límite, y las pérdidas que el propio club ha reconocido que fueron de 487 millones de euros en la temporada 2020-21.

La suma de ese exceso de gasto y las pérdidas explica este nuevo límite de 97,9 millones de euros. "Si coges esos 97 millones y sumas las pérdidas de 480 millones te puedes ir a los 570 millones, y ya estaríamos en un límite de plantilla deportiva habitual en una situación más o menos estable", explicó Guerra.

El conjunto azulgrana está obligado por la norma de control económico a recuperar el exceso de la temporada pasada y las pérdidas, lo que explica ese límite de salarios aun habiendo presupuestado 765 millones en ingresos para esta temporada 2021-22.

"Con lo cual de esos 765 millones de euros de presupuesto hay 487 que tienen que estar destinados a compensar las pérdidas de temporadas anteriores. La cifra que hemos tenido en cuenta para el límite son esos 487 millones", puntualizó Guerra.

En el caso de que el gasto del conjunto culé en plantilla exceda esos 97,9 millones de límite, ese exceso influirá en su tope de la próxima temporada, y si consigue ventas, solo podrá utilizar para fichar un 25% de los ahorros conseguidos en ellas.

El Barcelona es el único club de LaLiga Santander al que no se ha aumentado el coste de plantilla respecto a la previsión inicial de la patronal, ni por ingresos por traspasos, competiciones, aportaciones de capital, ni por el acuerdo con el fondo de inversión CVC Capital Partners, ya que el club azulgrana rehusó participar en él, como tampoco lo hicieron el Real Madrid y el Athletic.

Pese a estos datos, Guerra aseguró que el Barcelona tenía capacidad de mantener al delantero argentino Lionel Messi en su plantilla, fichado por el PSG después de que el conjunto azulgrana no lograra reunir las condiciones económicas para firmarle un nuevo contrato y que su presidente Joan Laporta asegurara que la única forma de inscribirlo era aceptando el acuerdo con CVC.

"Creo que había soluciones para haber mantenido a Leo Messi, ha sido la gestión del club la que ha decidido, la directiva la que ha decidido destinar los recursos disponibles, las posibilidad de contratación, en un sentido o en otro. No creo que haya sido solo un tema financiero", opinó el directivo de la patronal de clubes.