El San Juan, un bloque consolidado para debutar

El San Juan debutó el pasado domingo en la Segunda RFEF. Se trató de una jornada histórica para el equipo de la Agrupación ya que, hasta ahora, nunca había competido por encima de la Tercera División. El estreno fue redondo. El equipo de Alfredo Ibero ‘Bebeto’ ganó por 0-2 al Cayón y el primer gol en la categoría del conjunto lo marcó el capitán Ander Iriguíbel.

Este sábado jugará el primer partido en su campo. Lo hará ante el Racing de Santander B. Hacerse fuerte como local es una de las claves para no sufrir en exceso en esta categoría. El equipo cuenta con tres caras nuevas el portero Álvaro Marín (Peña Azagresa), el defensa Iñigo Morte (Izarra) y el centrocampista Adrián Recalde (Arnedo). Del conjunto de División de Honor Juvenil del San Juan subió Iñigo Burusco Aldave, delantero, y ha regresado a las filas del equipo Alberto Rives.

Por lo tanto, el San Juan ha mantenido el bloque para debutar en la Segunda RFEF. “Siempre que he estado en el San Juan he trabajado en la misma línea. Hemos mantenido más o menos la base, la estructura. Esto ha sido posible porque los jugadores, generalmente, quieren continuar y, en ese aspecto, todos estamos agradecidos en el club. Cada año tratamos de mejorar un poco lo que es mejorable. Hemos fichado a tres jugadores más Burusco que ha subido del juvenil. Y ha vuelto Alberto Rives, al que le estamos muy agradecidos, porque no es fácil, después de cuatro o cinco años fuera de la dinámica del club, volver a esta intensidad y compromiso. Él lo ha cogido con gusto y creo que nos va a aportar”, indica.

El técnico asegura que habrá que esperar hasta la jornada cinco o seis para ver el nivel real que pueden tener los rivales. “Es una incertidumbre para nosotros. El otro día fuimos a jugar a Cantabria con esa incertidumbre de saber qué nos íbamos a encontrar enfrente y si lo que habíamos preparado era suficiente como para competir el partido. No lo sabíamos. Al principio nos costó bastante. Notamos la diferencia de categoría y de nivel. Poco a poco fuimos metiéndonos en el partido y competimos bien. Hasta la jornada cinco o seis no se sabrá con más exactitud el nivel de los equipos. Hasta entonces, con lo que hemos preparado, trataremos de ser competitivos, de ver hasta dónde nos da. Y si tenemos la suerte o el acierto de sumar, como ha sucedido en esta jornada, siempre se hace todo más fácil”, añade Bebeto.