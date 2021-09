Los capitanes de los equipos navarros en la Segunda RFEF, ante el nuevo reto

El inicio de la Segunda RFEF es inminente. En ella van a militar este curso seis equipos navarros: Osasuna Promesas, la Mutilvera y el Izarra, que mantuvieron la categoría en la anterior temporada, y la Peña Sport, el San Juan y el Ardoi, que lograron el ascenso desde la Tercera División. Los seis conjuntos estrenan la categoría este fin de semana. Lo harán encuadrados en el Grupo II.

Osasuna Promesas, el Ardoi y la Peña Sport disputarán el primer partido como locales. Los dos primeros lo harán el sábado y el tercero, el domingo. A la Mutilvera, el Izarra y el San Juan les tocará viajar. El primero se trasladará el sábado, y los dos segundos, el domingo. Los capitanes de los seis equipos aseguran que sus conjuntos están listos y con ganas de emprender esta nueva aventura.

El San Juan y el Ardoi consiguieron dos históricos ascensos para sus clubes ya que ningún equipo de las dos entidades había militado por encima de la Tercera División antes. Este curso lo harán en esta Segunda RFEF, heredera de la Segunda B. Los portadores de los brazaletes esta temporada en los seis equipos navarros serán Aimar Oroz (Osasuna Promesas), Sebas Gómez (Mutilvera), Álex Hinojosa (Izarra), Fermín Úriz (Peña Sport), Ander Iriguíbel (San Juan) y Álvaro Arizcuren (Ardoi). Al frente de los banquillos, cinco equipos han optado por la continuidad, excepto el Izarra que ha dejado el equipo en manos de Rodri Fernández de Barrena, procedente del Beti Kozkor. Por lo tanto siguen Santi Castillejo (Promesas), Andoni Alonso (Mutilvera), Unai Jauregi (Peña Sport), Alfredo Ibero ‘Bebeto’ (San Juan) e Iñigo Ardanaz (Ardoi). Una nueva temporada está a punto de comenzar, un nuevo curso que todos ellos esperan con ilusión.

Aimar Oroz, capitán de Osasuna Promesas: “Da igual la categoría, hay que salir a muerte en cada partido”

Cordovilla

Aimar Oroz siempre lleva el pensamiento a Jonatan González ‘Jony’ y Pablo Ibáñez. nueva categoría a la que hará frente el conjunto dirigido por Santi Castillejo tras una profunda renovación con numerosas incorporaciones. “La verdad es que el equipo que se ha quedado es muy joven. Los veteranos se fueron después de terminar el curso pasado. Tenemos mucha ilusión y ganas de realizar una buena temporada y conseguir los objetivos”, comenta Oroz. Decirsiempre lleva el pensamiento a Tajonar . Uno de los jugadores rojillos más prometedores asume la capitanía del Promesas junto a sus compañeros Osasuna Promesas debuta mañana en la Segunda RFEF. Recibirá al Tropezón a partir de las 17 horas. Por delante unaa la que hará frente el conjunto dirigido por Santi Castillejo tras una profunda renovación con numerosas incorporaciones. “La verdad es que el equipo que se ha quedado es muy joven. Los veteranos se fueron después de terminar el curso pasado.y ganas de realizar una buena temporada y conseguir los objetivos”, comenta Oroz.

Para el Promesas la pretemporada comenzó pronto ante la posibilidad de un enfrentamiento con el primer equipo que, finalmente, no se celebró. “Sumamos casi dos meses de pretemporada. La llevamos bien pero lógicamente se hace larga. Juegas amistosos pero no es lo mismo que competir. Compites pero no te juegas nada y lo que nos gusta es la liga”, apunta.

El centrocampista de 19 años asegura que el objetivo del equipo es “darlo todo” en cada partido. “Buscaremos la mejora del equipo e individual, y en cada partido intentar darlo todo y ganarlos. De ahí haremos lo que podamos. En cuanto a la nueva categoría, espero lo mismo que en una Segunda División B o una Tercera. Al final se trata de un partido de once contra once y cada encuentro tendrá que ser a muerte y que gane el mejor”. Aimar Oroz indica que portar el brazalete es “una responsabilidad”. “Tienes que cargar con el equipo y dirigirlo pero no supone mayor presión. Esta temporada la afronta con mucha ilusión, con ganas de hacer las cosas bien y de pelear por estar arriba, que será difícil”.

Sebas Gómez, capitán de la Mutilvera: "Hay muchas caras nuevas pero tenemos un equipo competitivo”

Cordovilla

Sebas Gómez ha vivido los dos últimos procesos de reconstrucción que ha sufrido la anterior campaña, el conjunto afronta, desde este sábado, la Segunda RFEF. El lateral izquierdoha vivido los dos últimos procesos de reconstrucción que ha sufrido la Mutilvera . Llegó al equipo en el 2015. Pero este último le ha tocado hacerlo como primer capitán. Con diez jugadores que continúan de la, el conjunto afronta, desde este sábado, la Segunda RFEF.

“Tenemos muchas caras nuevas pero hemos hecho un equipo competitivo-asevera-. Dicen que esta categoría baja un poco de nivel tras la aparición de la Primera RFEF, pero yo creo que no. Va a ser una categoría competitiva, en la que esperamos dar la cara y tener buenos resultados. No hemos tenido una pretemporada muy buena pero tiene que servir para eso, para probar, para coger ritmo, conceptos tácticos, conocernos. Estoy seguro de que daremos la cara. Es una categoría nueva pero no sabemos cómo va a ser en sí. Hay más equipos navarros, más equipos debutantes... Hay que vivirla y seguro que fácil no va a ser”, explica.

Gómez asegura que le ha venido bien la experiencia del anterior proceso de cambio para ayudar a todos los compañeros, que han llegado este curso, a integrarse en el equipo. “En la anterior ocasión nos quedamos solo cinco jugadores. Este año nos hemos mantenido diez. Ellos también aportan su granito de arena para que el que llegue se sienta como en casa y que venga a ayudarnos para conseguir los objetivos”, explica.

Esta campaña él es el primer capitán, capitanía que antes compartía con Dani Ederra. “Está claro que ser primer capitán siempre da más responsabilidad. Con Dani tengo una amistad increíble y me dio mucha pena que no siguiera. Hablé con él y ya me dijo que el brazalete quedaba en buenas manos. Espero que sea así, que el equipo vea en mí una persona que pueda ayudarles en todos los momentos”, indica.

Álex Hinojosa, capitán del Izarra: “Sin ninguna duda la clave es Merkatondoa”

Montxo A.G.

Segunda RFEF. El conjunto de El Estadio Urbieta de Gernika será el lugar donde debute el Izarra en la categoría. El conjunto de Estella busca una temporada más asentarse en la cuarta máxima categoría del fútbol español.

Álex Hinojosa, capitán del Izarra, asegura que la clave para realizar una gran campaña pasa por conseguir el mayor números de puntos en su estadio como local. “La clave sin ninguna duda es Merkatondoa. Ganar todos los partidos y hacernos muy fuertes en casa. Estas últimas temporadas nos ha costado un poco hacerlo pero vamos a tratar de mejorar en este aspecto”, asegura el capitán del Izarra.

Sin un objetivo en mente, el Izarra intentará comenzar de la mejor manera posible en este campeonato. “No nos hemos querido marcar ningún objetivo. Sabemos lo dura que son estas categorías y aunque sea nueva y hay muchos equipos ascendidos nosotros tenemos que pensar partido a partido”, señala Hinojosa.

Una buena pretemporada llevada a cabo por los jugadores de Rodri Fernández de Barrena ha permitido que el equipo llegue en buena forma al debut liguero. “Hemos realizado una pretemporada muy buena. Los partidos amistosos nos han dejado muy buenas sensaciones. Llegamos muy motivados y con ganas de empezar la competición”, afirma el capitán.

Un gran lavado de cara con once nuevas incorporaciones ha hecho que crezca la competitividad dentro del equipo. “El equipo se ha navarrizado y todos vamos a una. Los fichajes aportan competitividad y buen ambiente al grupo”, concluye Álex Hinojosa.

Fermín Úriz capitán de la Peña Sport: “Nuestro éxito pasa por ser un bloque sólido en defensa”

Galdona

Segunda RFEF. Tras arrasar en la Tercera División y lograr el ascenso, el equipo de Unai Jauregi buscará este año consolidarse en esta categoría y lograr la permanencia. Una campaña exitosa de la Peña Sport el año pasado le ha dado la oportunidad de poder competir en la nueva categoría de la. Tras arrasar en la Tercera División y lograr el ascenso, el equipo debuscará este año consolidarse en esta categoría y lograr la permanencia.

El capitán del equipo, Fermín Úriz, asegura que no hay un objetivo claro y que tienen que jugar partido a partido. “Hay que ver los equipos que nos vamos a ir encontrando en esta liga. A largo plazo no nos hemos marcado ningún objetivo . Tenemos que ir con la mentalidad de jugar partido a partido y finalmente ver dónde nos va ubicando esta categoría”, afirma el delantero de la Peña Sport.

Mantener el bloque sólido y confiar en los jugadores de ataque será una de las claves para que el conjunto navarro puede alcanzar las posiciones la tabla. “Nuestro éxito pasa por ser un bloque sólido que conceda pocas ocasiones al rival. Arriba tenemos jugadores para marcar la diferencia y tenemos que confiar en ellos”, comenta Úriz.

A pesar del gran nivel de los rivales en esta nueva categoría el equipo se mantiene ilusionado por realizar una gran campaña. “Estamos muy motivados. Para la mayoría de los jugadores es una categoría en la que no han jugado nunca y es muy ilusionante competir en ella”, señala el navarro.

El conjunto de Tafalla recibirá este domingo (17 h) en el campo del San Francisco al Arenas en el que será su debut en esta competición. “Físicamente el equipo llega muy bien al debut liguero. Hemos realizado una gran pretemporada en estas últimas semanas y lo vamos a dar todo”, finaliza Úriz.

Ander Iriguíbel, capitán del San Juan: “Lo fundamental será mantener la unión dentro del vestuario”

Buxens

Alfredo Ibero ‘Bebeto’ consiguieron el ascenso directo. El San Juan se estrena en la Segunda RFEF. Y lo hace después de una gran temporada en la que los hombres deconsiguieron el ascenso directo.

Uno de los hombres clave en la exitosa campaña fue Ander Iriguíbel, capitán del equipo. El extremo afirmó que tanto él como sus compañeros afrontan con ilusión la nueva temporada. “Es un premio por la campaña que hemos realizado. Al ser una categoría nueva, la ilusión es intacta y pelearemos al máximo para ver de lo que somos capaces. La pretemporada ha sido muy buena. Nuestra condición física es óptima”, dice Iriguíbel.

El papel del San Juan en la Segunda RFEF pasará por seguir, como mínimo, con la misma dinámica del último curso. “Lo fundamental seguirá siendo la unión del grupo. Es importante que todos vayamos a una, pase lo que pase. Además tenemos que seguir siendo muy fiables en defensa si queremos rendir bien”, comenta el capitán del San Juan.

Sin embargo, reconoce que existe cierta incertidumbre al disputar una categoría nueva y ante unos equipos que apenas conocen. “ Tenemos la incógnita de no saber el nivel real de nuestros rivales. Lo normal es que lucharemos por evitar el descenso, pero realmente vamos a ciegas. No se pueden hacer pronósticos claros. Lo que está claro es que dentro del vestuario tenemos mucha confianza. Tenemos las ideas muy claras. Competiremos al máximo para saber nuestro nivel real y ver hasta dónde podemos llegar. Si nos da para conseguir la permanencia, perfecto. Pero tampoco debemos volvernos locos, debemos ir partido a partido”, finaliza.

Álvaro Arizcuren, capitán del Ardoi: “Estamos capacitados para competir ante cualquier rival”

Cordovilla

La pasada temporada, el Ardoi vivió una campaña para el recuerdo. Por primera vez en su historia conseguía el ascenso de Tercera División. Una situación única que les brinda este año la oportunidad de disputar la Segunda RFEF.

A los mandos del equipo está Iñigo Ardanaz, su técnico. Sobre el césped el líder y capitán es Álvaro Arizcuren, quien ve al equipo con muchas ganas. “Para nosotros estar en esta categoría es lo máximo, la ilusión que tenemos es enorme. Seguro que la afición tiene también muchas ganas de vernos jugar ante este tipo de equipos”, afirma Arizcuren.

A pesar de ser una categoría completamente desconocida, el capitán del Ardoi confía en hacer un buen papel. “El año pasado ya se vio que podíamos competir contra cualquiera así que no tenemos miedo a nada. Además, hemos reforzado muy bien la plantilla por lo que creo que podemos competir bien. La intención es darlo todo. Nos esperamos una competición muy reñida en la que cualquiera puede ganar a cualquiera. Lógicamente si logramos la permanencia es un éxito, pero no nos ponemos límites. Tenemos que jugar cada partido como lo hicimos durante la fase de ascenso. Bajar ese nivel nos dará problemas. Tendremos que estar al 200%”, comenta.

Para conseguir los objetivos será clave el acierto en cada área. “El aspecto defensivo será muy importante. Cuantos menos errores cometamos, mejor. Será fundamental no encajar goles y estar seguros en el balón parado. Pero tampoco nos podemos olvidar del aspecto ofensivo. Si no aprovechamos nuestras ocasiones de gol, sufriremos muchos”, finaliza.