El fin de mercado de fichajes de futbolistas fue una auténtica locura, con la caída de la web de La Liga dos minutos antes de la medianoche, lo que ponía en cuestión varias operaciones encadenadas. Sobre las 00:45 horas se confirmó que las distintas documentaciones habían entrado en plazo y forma en las oficinas de La Liga y, a falta de confirmación de que se cumplen los requisitos económicos fijados, las fichas de dominó empezaron a caer: el Atlético de Madrid cedió a Saúl al Chelsea con opción de compra, lo que le permitió recuperar a Antoine Griezmann desde el Barcelona. Al liberar esa ficha, el club catalán se hizo con el sevillista Luuk de Jong.

La otra sorpresa de la noche llegó también desde Madrid. El Rayo Vallecano recupera para la competición española a Radamel Falcao, que rescindió su contrato con el Galatasaray.

Y, después de un sinfín de filtraciones, rumores, dimes, diretes, ofertas y lucha de egos entre Florentino Pérez y Al-Thani, el emir de Catar que desde la distancia controla todo en el PSG, se cierra el mercado veraniego sin esa gran noticia que haga soñar al Real Madrid con otro período de dominio galáctico, y más si cabe con el Barça arruinado. De momento, Kylian Mbappé sigue ligado al club parisino, que tiene los millones por castigo, se ha cerrado en banda y prefiere retener a una de sus estrellas aun a riesgo de que el curso próximo vuele gratis hacia el Santiago Bernabéu, tras concluir su contrato en el Parque de los Príncipes.

Mientras todos los focos apuntaban a Mbappé, el club blanco sorprendió con un movimiento que acabó con el f ichaje del joven Eduardo Camavinga, procedente del Rennes y comprometido por seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2027. Es un buen centrocampista de solo 18 años, una perla que también estaba en el radar del PSG, que costará al menos 30 millones más variables y que le viene muy bien a Carlo Ancelotti para dar descansos a Casemiro, hasta ahora sin un sustituto natural en su plantilla, y a los veteranos Kroos y Modric. Pero es indiscutible que el angoleño nacionalizado francés no ilusiona como Mbappé, sin duda uno de los mejores jugadores del mundo y con una capacidad de progresión extraordinaria a sus 22 años.. Las últimas ofensivas de Florentino Pérez, que según L’Equipe llegó a poner sobre la mesa una oferta de 200 millones de euros, de ellos 30 en variables, no hizo saltar el cerrojo de un club estado al abrigo de los petrodólares cataríes. Mbappé, concentrado con la selección francesa en Estrasburgo, donde este miércoles el combinado de Didier Deschamps se mide a Bosnia y Herzegovina en choque clasificatorio para el Mundial de Catar 2022, pasó el día inquieto, pero sin un mal gesto público hacia su club. No obstante, sí le había trasladado a Leonardo, director deportivo del PSG, que si no alcanzaban un acuerdo con el Real Madrid ahora, firmaría con la entidad merengue cuando quede libre, sin ataduras.