Sancet espera "un gran año" con un Marcelino que le ve "de media punta"

Oihan Sancet espera que esta próxima temporada sea "un gran año" para un Athletic que se siente "cada vez mejor" con "las ideas" de Marcelino García Toral, un técnico que le ve "más de media punta" que en otro puesto sobre el terreno de juego.

"Yo me adapto a lo que me dice el míster. Me ve más descolgándome como media punta y yo cada vez me siento más a gusto", dijo considerando que "poder jugar en más de un puesto", como en su caso en otras posiciones de ataque o en el centro del campo, "siempre es bueno" para un jugador.

"Yo jugaría hasta de lateral, pero el míster me ve más de media punta", dijo en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en Lezama. Una comparecencia en la que se mostró muy "ilusionado" ante un nuevo curso en el que ve a su equipo "poco a poco cogiendo la idea" de Marcelino y "cada vez mejor con lo que trasmite".

En ese sentido, cree que, con "esas buena sensaciones", el Athletic va a hacer "un gran año".

Sancet incluso "firmaría" una temporada como la anterior con tres finales y un título, aunque, eso sí, "ganando las finales de Copa" que perdió la campaña pasa con la Real Sociedad y el Barcelona.

"Claro que firmas eso. Lo que tenemos que intentar es hacer lo mismo, llegar a las finales y ganarlas. Por nosotros y por la afición", comentó.

El prometedor jugador navarro, no obstante, reparó en que "el principal objetivo" este año para el Athletic "es jugar en Europa". "Yo no he jugado nunca en Europa, pero los compañeros me han dicho que es muy ilusionante", apuntó.

Sancet (21 años), aunque confesó que espera "mejorar y jugar lo mas posible", aseguró que "el principal objetivo" que se marca es grupal". El de "llegar a lo más alto en la liga y hacer la mejor temporada posible".

Sí admite que, en lo individual, tiene que tomarse "con calma y tranquilidad" la definición "de cara al gol", ya que ha desaprovechado varias buenas ocasiones tanto el curso anterior como en esta pretemporada.

Sobre su progresión, asumió que "jugar en Primera es un proceso" y "no es fácil el salto de Segunda B a Primera", pero también dijo que se ve "con más fuerza para hacer un buen año". "Al principio me costó físicamente. Noté el cambio de categoría", confesó.

Sancet, internacional sub-21, reconoció que hubiese querido estar con la selección española en Tokio 2020 porque, "como a todo el mundo" le "gusta jugar todos los partidos que pueda", pero que, como "no ha tocado ir", está "centrado en el Athletic".

En cuanto a la presión que sufren los deportistas de alto nivel y el daño a la saluda mental que puede suponer, cree que "la presión está en cada uno". "Yo me la he puesto porque creo que puedo dar más que hasta ahora, cada vez me encuentro mejor y cada vez voy cogiendo más mi manera de jugar", apuntó su percepción personal.