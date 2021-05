Bordalás sale del Getafe rumbo a Valencia tras vivir "momentos muy especiales"

Actualizada 26/05/2021 a las 16:55

El entrenador José Bordalás se ha despedido este miércoles 26 d emayo del Getafe CF, donde ha permanecido las cinco últimas temporadas, arropado por el presidente Ángel Torres y satisfecho por cerrar una etapa en la que ha vivido "momentos muy especiales que serán imborrables", antes de emprender una nueva aventura en Valencia.

"Hoy es un día muy especial para mí. Hace cinco años inicié un proyecto ilusionante y el presidente me dio la oportunidad de crecer personal y profesionalmente. Durante estos cinco años he vivido momentos muy especiales que serán imborrables y todos han formado parte de la historia del Getafe. Siempre he tenido el apoyo del presidente, en los buenos y malos momentos. Esta será mi casa", agradeció Bordalás.

El técnico, que tenía un año más de contrato, explicó que su rescisión llegó de mutuo acuerdo con el club. "Hicimos balance y consideramos que era el momento de tomar una decisión por el bien de las dos partes. Hemos tenido más momentos buenos que malos. Es verdad que este año ha habido inquietud y momentos de cierto sufrimiento, pero esto forma parte del fútbol. Hay que recordar los momentos inolvidables, como estar a punto de meternos en Champions", rememoró.

Respecto a su inminente fichaje por el Valencia, aclaró que "todavía no hay nada cerrado definitivamente". "Puede haber posibilidades y esperemos que en breve se pueda concretar y cerrar. Todo el mundo sabe de qué equipo estamos hablando", reconoció.

Por su parte, Torres subrayó que la marcha de Bordalás a "un club más grande que el Getafe" le "llena de orgullo y satisfacción". "Y si se va a un club amigo como es el Valencia, yo no iba a estropearlo con cláusulas. No ha habido ningún problema. Este año vamos a hacer el 75 aniversario, pues mira, igual hacemos un partido con Pepe en el Valencia", apuntó entre risas, añadiendo que no ha habido "ningún problema" para sellar la salida del técnico.

"Después de reunirnos coincidimos en que los ciclos se cumplen y que otro año de sufrimiento podía ser no bueno ni para el club ni para él. Solo le he dicho que tenga suerte y que estoy muy agradecido de los cinco años que ha estado aquí", resaltó, agregando que no tiene "prisa" por fichar a un nuevo entrenador y que hasta la próxima semana no habrá noticias en este sentido.