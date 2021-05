Salto hacia la permanencia de la Mutilvera

Actualizada 02/05/2021 a las 06:00

Muy mal se le tendrían que dar las cosas a la Mutilvera para no asegurar la salvación. Siete puntos le distancian del Izarra a falta de cuatro partidos por disputar. A favor, todo: el calendario, las sensaciones y los resultados anteriores que le avalan. De hecho, todavía no conoce la derrota en esta segunda fase. En contra, muy poco. Algunos momentos de desconexión en los mismo encuentros que todavía no les han penado.

El conjunto de Andoni Alonso se muestra como un bloque rico en variantes tácticas, con capacidad para llegar al área rival con peligro y con solidez defensiva. Es el equipo con menos goles en contra y más tantos a favor de su grupo. Ayer volvió a hacer gala de esos dos atributos para agrandar la herida del Leioa, el último del grupo y que arrastra una mala dinámica.

Aun así, durante la primera media hora del encuentro se pudo ver una versión competitiva del equipo visitante. Estuvo a punto de ponerse por delante en dos acciones consecutivas pero Yurrebasco, protagonista de las dos, no estuvo acertado. En la primera, porque no remató bien el centro de Dios. En la segunda, porque Mugueta sacó una buena mano a su disparo.

La Mutilvera se encontró con el gol en un medio despeje de Xiker que resultó en una genial asistencia a Yoldi. El delantero se plantó solo delante del portero y le batió con facilidad. Y el equipo local se desató. Empezó a llegar cada vez con más constancia a la portería rival. Juaristi evitó el segundo de Yoldi y Aritz hizo dos paradas de mérito a Barace, muy activo todo el partido. Lo que no pudo detener fue el zapatazo de Xiker desde fuera del área para poner el 2-0 en el marcador.

UN GOL QUE NO DESMORALIZA

El Leioa no se vino abajo y recortó distancias nada más comenzar la segunda parte en una falta directa de bella factura de Juaristi. Los vizcaínos tomaron el control del partido pero, de nuevo, fue la Mutilvera la que golpeó antes. Yoldi provocó un penalti que Barace se encargó de transformar. Noqueado, el conjunto visitante trató de recortar distancias. En vano. Barace volvió a hundir al Leioa con el cuarto gol de la tarde, el segundo en su cuenta personal, tras un potente disparo que tocó en un defensor y cambió la trayectoria del balón, despistando al portero. La permanencia no está asegurada, pero la alegría de los locales al final del partido indicó que se había dado un gran paso por conseguirla.

FICHA TÉCNICA

4 - Mutilvera. Mugueta; Aldave (Urrutia, m.81), Mahugo (Balda, m.81), Aguas, Sarriegi; Cisneros, Xiker (Ayensa, m.61), Eder (Lizarraga, m.71), Barace; Briñol (Javi López, m.71), Yoldi.

1 - Leioa. Aritz; Morcillo, Morante, Juaristi (Segado, m.85), Agirrezabala (Berasaluce, m.45); García (Garai, m.45), Albisua, Goti (Pak, m.85), Yurrebasco; Dios (Raly Cabral, m.57), Pradera.

Árbitro. Gorka Mazo (Comité castellano-leonés), asistido por Diego Ibáñez y Eduardo Calleja. Amonestó a Mahugo, m.25), de la Mutilvera, y a Albisua (m.79), del Leioa.

Goles. 1-0 (m.29): Yoldi. 2-0 (m.42): Xiker. 2-1 (m.47): Juaristi. 3-1 (m.60): Barace (p). 4-1 (m.74): Barace.

Incidencias. Unos 120 espectadores en el Municipal del Valle de Aranguren. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Pedro Barandalla y Santxo Lamberto.