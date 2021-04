Zidane: "Esto no es un milagro, es mucho trabajo, dedicación y creer"

Actualizada 30/04/2021 a las 14:08

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que lo que ha conseguido su equipo hasta el momento y lo que está haciendo, vivo en 'Champions' y en LaLiga Santander pese a una plaga de lesiones, no es un "milagro" sino tener creencia en sí mismos y "trabajo y dedicación".

"Para nada lo que estamos haciendo es un milagro, esto es trabajo y creer en lo que hacemos. Aquí trabajamos muchos, pero los jugadores creen en lo que hacen, no es un milagro sino mucho trabajo y dedicación a nuestra pasión", argumentó Zidane este viernes en rueda de prensa.

El francés elogió "llegar a así a este tramo de la temporada" pese a haber afrontado "tantas dificultades". "Estoy muy contento de lo que han dado cada uno de ellos y del carácter que tiene este equipo. Otros dirían 'Joder, ¿qué está pasando?', pero nosotros no, sacamos esto adelante y lo seguiremos haciendo hasta el final", añadió.

El Real Madrid está a un partido de meterse en la final de la Liga de Campeones, con 1-1 en el partido de ida contra el Chelsea en el Alfredo Di Stéfano, y a cinco partidos de lucha para intentar ganar de nuevo LaLiga Santander.

"Esto se consigue porque estamos en la competición peleando. Como hasta ahora, lo que hacemos es estar concentrados en el día a día, en los partidos, que se preparan cada día. Estamos cerca del final de temporada y mañana tenemos un partido muy importante", comentó sobre el choque ante Osasuna.

El francés sabe que "cada punto y cada detalle es importante". "Tenemos que tener claro qué queremos hacer con el balón, hay que mejorar porque podemos hacer cosas bonitas, pero habrá que mantener esta línea y hacer algo más a nivel de ataque. Vamos a luchar hasta el final, es bonito ver a cuatro equipos luchando por el título de Liga", se sinceró.

Además, que el FC Barcelona perdiera su partido aplazado ante el Granada, en el Camp Nou (1-2), y ya no dependa de sí mismo para ganar el título, no "cambia nada" para el Real Madrid. "Las cosas que pasan alrededor no las controlamos, podemos controlar lo que hacemos", zanjó.

"LaLiga siempre es muy complicada y lo va a ser hasta el final. No me alegro de las derrotas de los rivales. Nos tenemos que mirar a nosotros, queremos ganar esta Liga y lo vamos a intentar hasta el final. Nos centramos en cada partido, sin mirar al final", reiteró.

Tampoco sabe dónde se esconde "la clave" para lograr el título liguero. "Lo importante para nosotros es sumar el máximo de puntos. Hay cuatro equipos luchando por la Liga y eso va a ser así hasta el final", ahondó.

Eso sí, cree que llegan bien al tramo final, pese a las muchas lesiones. "En lo físico vamos a estar bien, sabemos lo que nos jugamos en este tramo final. El fútbol son detalles, pero a nosotros nos interesa hacer las cosas bien con el balón", incidió.

"No es fácil gestionar una plantilla como la del Real Madrid, fuera todos opinan, pero dentro, no es fácil. Es mi trabajo e intento hacerlo lo mejor posible. Hemos tenido muchas dificultades, lesiones, y no hay que buscar culpas. Es un año muy raro en todos los sentidos. Pero quedan siete partidos, ojalá, y vamos a seguir hasta el final", manifestó.

Y es que Zidane considera que "cuando hay problemas, hay soluciones". "Hasta ahora las hemos buscado y lo seguiremos intentando hasta el final", apuntó. Así, no importa si a Marcelo le toca ir a la mesa electoral por las elecciones a la Comunidad. "Es lo que hay, Marcelo va a cumplir con sus obligaciones y no cambia nada, el miércoles va a estar con nosotros", advirtió.

Además, podría tener bien pronto, quizá para Osasuna, la buena noticia de la vuelta del capitán, Sergio Ramos, cerca de su recuperación. "Entrena con nosotros y es buena noticia. Daremos la convocatoria y lo sabréis, pero Sergio está listo para estar con nosotros", sentenció.

