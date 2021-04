LaLiga encara la Jornada 31 sin tiempo para recuperarse

Actualizada 20/04/2021 a las 20:06

La jornada 31 de LaLiga Santander, que por cuestiones de calendario se juega después de una adelantada jornada 33, verá este miércoles al Sevilla pelear sus opciones de título en casa del Levante, y al Villarreal intentar confirmar su buen momento en Mendizorroza, con una 'final' en la zona baja entre Elche y Valladolid.

En el Ciutat de València, el Levante recibirá hundido, tras encajar un 1-5 en el derbi contra el Villarreal en la jornada pasada, a un Sevilla que está en plena lucha por el título, llegando como 'outsider', y más tras ganar a la Real Sociedad en el Reale Arena (1-3).

Los nervionenses son cuartos, a 6 puntos del líder Atlético de Madrid, a 3 de un Real Madrid segundo y a un punto del Barça, tercero, aunque con un partido por recuperar. El Sevilla está con ganas, y encara un mes de abril siempre especial en la ciudad.

Además de ganar a la Real Sociedad, séptima en la tabla, vienen de ganar cinco de los últimos seis duelos, con un único empate en Valladolid como 'pero'. Ahora, los de Julen Lopetegui, se miden a un Levante de capa caída, que sigue noveno pero que ha perdido tres de los últimos cuatro partidos.

EL ATHLETIC, A OLVIDAR LAS COPAS

En el Benito Villamarín, el Real Betis recibe a un Athletic Club que quiere volver a sonreír en la ciudad andaluza. Tras dos finales de Copa del Rey perdidas en La Cartuja, ante Real Sociedad y FC Barcelona, los 'leones' quieren poner fin a su tragedia hispalense.

Esta vez, además, visitan a un Real Betis más descansado y en forma, que está sexto en la tabla y que defiende su plaza europea. En la última jornada, la que el Athletic no disputó para poder jugar la final copera, los béticos empataron en casa contra el Valencia (2-2) y siguen sumando de uno en uno, con tres empates seguidos.

Peor le está yendo al Athletic de Marcelino, distraído entre Copas y que, en LaLiga, suma también cuatro empates consecutivos y no gana desde el 7 de marzo, cuando superó al Granada. Así, Betis y Athletic buscan dar un paso más en busca de sumar los tres puntos y no quedarse estancados.

DUELO DE CONTRASTES EN MENDIZORROZA

El Deportivo Alavés tiene un partido complicado en Mendizorroza, ante un Villarreal que sigue vivo en la Liga Europa, en semifinales, y sin perderle la cara a LaLiga Santander, tras esa 'manita' a domicilio al Levante.

El 'Glorioso', fuera de la zona roja pero empatado a puntos con equipos actualmente en descenso, no puede perder puntos en casa. Y estos tres estarán caros. Javi Calleja, recién llegado a Vitoria, viene del 'subidón' de ganar al Huesca y ahora vivirá un duelo especial ante el que fue su 'Submarino' no hace tanto.

Más allá del 1-5 en el Ciutat de València y de doblegar al Dinamo Zagreb, los de Unai Emery están en racha en LaLiga, salvo por el tropiezo en casa ante Osasuna. Y, aparcada por un momento la Liga Europa, se centran en seguir por la vía del triunfo y consolidar su quinta plaza, viendo que los puestos de 'Champions' parecen inalcanzables.

OSASUNA, A SEGUIR DELANTE DEL VALENCIA, Y FINAL ELCHE-VALLADOLID

Mientras, en El Sadar, el Club Atlético Osasuna recibe al Valencia en un duelo de la zona media. Los navarros suman dos puntos más que los valencianos y quieren seguir estando por delante en la tabla. Los pupilos de Jagoba Arrasate vienen de ganar a Villarreal y Elche y coger aire y confianza.

El Valencia, por su parte, sigue irregular y lejos de la zona deseada. Arrancaron un empate del Villamarín, y aguantaron a la Real Sociedad previamente, pero lo cierto es que hace tres jornadas que no ganan y, en Pamplona, tienen un reto clave para encarar la parte final del campeonato.

Quienes sí jugarán una final serán Elche y Valladolid. El Martínez Valero puede ser juez de primera instancia para su Elche, penúltimo con 26 puntos, y el Valladolid, por encima con un solo punto más, y empatado con el Huesca y Alavés a 27 puntos. Mucha igualdad en una lucha reñida, con cinco equipos que podrían jugarse las tres plazas de descenso.

PROGRAMA DE LA JORNADA 31 DE LALIGA SANTANDER

Miércoles 21.

Levante - Sevilla. Pizarro Gómez (C. Madrileño) 19.00.

Osasuna - Valencia. Melero López (C. Andaluz) 19.00.

Betis - Athletic. Medié Jiménez (C. Catalán) 20.00.

Alavés - Villarreal. Cordero Vega (C. Cántabro) 21.00.

Elche - Valladolid. Sánchez Martínez (C. Murciano) 21.00.

Cádiz - Real Madrid. Mateu Lahoz (C. Valenciano) 22.00.

Jueves 22.

Atlético de Madrid - Huesca. Munuera Montero (C. Andaluz) 19.00.

Granada - Eibar. Jaime Latre (C. Aragonés) 21.00.

Real Sociedad - Celta. Gil Manzano (C. Extremeño) 21.00.

Barcelona - Getafe. Figueroa Vázquez (C. Andaluz) 22.00.