Un castigo excesivo para el Tudelano

Actualizada 12/04/2021 a las 06:00

El Tudelano llegaba al partido tras perder 3-0 el pasado miércoles frente al Amorebieta en lo que fue su estreno en esta segunda fase por el ascenso a Segunda, pero volvió a caer y se complica su objetivo. Los de Nacho Martín comenzaron el partido con control en casi todas las líneas de juego.

Los locales no tardaron en gozar de una clara ocasión de gol. Un centro desde el costado derecho fue rematado por Ángel Sánchez y obligó al portero visitante a intervenir hasta en dos ocasiones para evitar el primer gol del partido. El Tudelano disfrutaba de su juego. Diego Royo lo intentó desde lejos, pero no consiguió sorprender al portero del Athletic. Los visitantes no conseguían hacer daño, pero una jugada aislada de Artola se marchó fuera por poco tras un disparo peligroso. Las galopadas de Yasín por la derecha ponían en serios apuros al filial del Athletic.

Corría el minuto 32 cuando una falta en la frontal del área del Tudelano fue ejecutada por Imanol García de forma magistral para adelantar a los cachorros en el marcador. El Tudelano fue superior hasta el gol, y fue el que puso el fútbol y las ocasiones más claras en el partido, pero fueron los visitantes quienes abrieron la lata.

SUPERIOR A SU RIVAL

Con el marcador en contra, el Tudelano volvió a gozar de una clarísima ocasión de gol. Diego Suárez remató una bonita jugada, pero su disparo raso al medio fue detenido por el arquero vizcaíno. El Tudelano, pese a ir por detrás en el marcador, seguía siendo superior a su rival y tenía las mejores ocasiones para empatar el partido. La última llegó en el tiempo añadido de la primera mitad con una gran jugada de Samanes y Suárez que Rodrigo remató fuera. Finalizó una primera parte donde el Tudelano fue infinitamente superior a su rival, pero los de Nacho Martín perdonaron demasiado.

Tras el paso por vestuarios, tan solo treinta segundos después de la reanudación, un mal despeje de Lalaguna en el área fue a los pies de Artola, que no perdonó para mandar el balón al fondo de la red y ampliar la ventaja del filial del Athletic. Este gol sí que fue un gran mazazo para los locales y determinó el devenir del partido. El Tudelano tenía 44 minutos por delante para meterse en el partido. Diego Suárez transformó desde los once metros un penalti que recortaba distancias. Este gol, en el 55, le metía de lleno en el partido al Tudelano. Sin embargo, no pudo saborear el gol mucho tiempo. Tres minutos después, llegó el tercero de los visitantes por medio de Baqué. En el 61, acabó sentenciando Jon Cabo para el Athletic con el cuarto gol. Los tudelanos no pudieron reaccionar ante un rival que no perdonó las ocasiones que tuvo. Demasiado castigo para un Tudelano que jugó una gran primera parte, donde las tuvo de todos los colores. Se les complica el sueño a los de Tudela con la segunda derrota en esta fase de ascenso.

Nacho Martín: “Vamos a pelear hasta el final”

El técnico del Tudelano, Nacho Martín, se mostró satisfecho con el juego de su equipo, aunque lamentó las ocasiones falladas. “Yo estoy contento con los chicos. Han hecho un partido bueno ante un rival muy complicado. Hemos tenido muchas más ocasiones, hemos llegado a línea de fondo, la diferencia ha sido que todo lo que iba a puerta por su parte ha sido gol”, explicó Nacho Martín. “Nuestro error ha sido no acabar las jugadas arriba muy claras que hemos tenido, entonces luego cometemos un error atrás y el rival no lo desaprovecha”, lamentó el técnico del conjunto tudelano. Yo lo que quiero es poner en valor todo el trabajo que ha hecho el equipo durante el año. Vamos a seguir peleando hasta el final”, declaró Martín, que se mostró pesimista ante la lesión de Diego Royo.



FICHA TÉCNICA

1 - Tudelano. J.A Felipe, Sito (Iván Martínez, m.82), Lalaguna, Suárez (Orbegozo, m.82), Sarriegui, Rodrigo, Yasín, Gualda (Pablo Roig, m.82), Samanes (Gassama, m.77), Royo (Meseguer, m.43), Ángel Sánchez.

4 - Bilbao Athletic. Aguirrezabala, Jaso, Luengo, Jon Cabo (Ewan Urain, m.72), San Bartolomé (Diarrá, m.58), Baqué (Nico Serrano, m.72), Álvaro Núñez, Imanol García (Kortazar, m.82), Beñat Prados, Juan Artola, Nicolás Williams (Jon Guruzeta, m.82).

Árbitro. Brull Acerete, asistido por Bondia López y Moreno Villaecija (Comité Catalán). Amonestó por parte del Tudelano a Samanes, Lalaguna y Sarriegui. Por parte del Bilbao Athletic amonestó a Beñat Prados, Jaso y Aguirrezabala.

Goles. 0-1 (m.32): Imanol García. 0-2 (m.46): Juan Artola. 1-2 (m.55): Suárez (p.). 1-3 (m.58): Baqué. 1-4 (m.61): Jon Cabo.

