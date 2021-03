Jorge Sola: "Quiero que salgan al campo y disfruten"

Actualizada 25/03/2021 a las 06:00

El Subiza encomendó a Jorge Sola Ruiz (Olite, 1972) la misión de lograr la permanencia en Tercera División. Ayer conoció a su nuevo vestuario y debutará el sábado contra el líder San Juan. El técnico navarro no quiere pensar y se ha marcado el objetivo de disfrutar de este trayecto.

¿Cómo surge su llegada al banquillo del Subiza?

Es un poco de sorpresa. Me llamó el presidente para preguntarme si estaba interesado porque habían pensado que un cambio era necesario y así surgió. Este año no tenía pensado entrenar porque quería tomármelo de descanso y ver algo de fútbol, pero me han convencido. Es un equipo muy joven y me apetece estos meses. No me ha tocado nunca esta situación, porque siempre he estado todo el año en un equipo pero es otra experiencia. Estoy ilusionado.

¿Qué le atrajo del proyecto?

Es un equipo de pueblo de toda la vida. Tienen jugadores jóvenes que vienen de Osasuna y gente que les apetece jugar y quieren disfrutar. A mí también me gusta disfrutar a través del fútbol. Creo que me puedo encontrar bien.

¿Qué ha transmitido en su primer entrenamiento?

Quiero que piensen que es una especie de pretemporada. Para mí lo es. Estoy con ganas. Que reseteen y que intenten disfrutar, que no se bloqueen de lo que ha ocurrido hasta ahora. Tenemos dos partidos de la primera fase y no sabemos qué puede ocurrir. Lo más normal es que no nos de, pero hay que jugarlos. Sobre todo que tengan confianza y disfruten cuando salgan al campo. Si están tensos y coaccionados no salen las cosas.

¿Qué Subiza le gustaría que se viera estos meses?

Me gusta jugar a fútbol. Mis equipos suelen ser más ofensivos, que defensivos. La Tercera División es una categoría complicada y cuanto menos riesgos tomes puedes sacar buenos resultados. Todavía lo estoy planteando porque tengo que conocer a toda la plantilla. Tampoco dispongo de mucho tiempo porque el sábado ya hay partido. La primera pauta va a ser salir al campo y disfrutar. No quiero que salgan con complejos porque no tenemos nada que perder.

Encima su estreno es contra el San Juan, líder y aspirante a todo.

Es un comienzo contra el mejor equipo. Es muy difícil hacerles goles. Ellos van a tener ocasiones y no suelen fallar, pero no voy a pensar en ellos. Que salgan a disfrutar.

¿Ha visto algo de Tercera esta temporada?

He seguido poco porque, con la pandemia, no se podía ver fútbol. Además, yo he estado siguiendo a mi hijo que se ha ido a Huesca a jugar a fútbol y quería verlo. He seguido por encima. Veo que hay mucha igualdad, como siempre. La separación de los grupos ayuda, pero ahora se va a montar un follón bueno. Es muy duro lo que va a ocurrir después en la segunda fase. De diez equipos, que seis se vayan... es duro. Es lo que toca. No voy a pensar en ello sino en disfrutar y hacerles disfrutar.

Antes eran tres descensos y estar pendientes del efecto cascada.

Te tensiona sin querer. Antes estabas a mitad de tabla y podías estar tranquilo. Ahora no puedes estarlo en ningún momento. En según qué equipos, una mala racha de dos o tres resultados negativos te hace estar bloqueado.

DNI

Nombre Jorge Sola Ruiz.



Fecha de nacimiento Olite, 3 de septiembre de 1972.



Trayectoria Como jugador militó en la Peña Sport, Tudelano, Lleida (2ª), Zaragoza B, Murcia, Calahorra... Como entrenador comenzó en el juvenil del Erriberri y pasó al equipo de Tercera. Estuvo tres años en el Alesves y ascendió al club desde Regional a Autonómica. También hizo lo propio con el Azkarrena desde Regional a Preferente. De ahí se marchó al Azkoyen y la pasada temporada dirigió al Larrate.