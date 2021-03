Actualizada 02/03/2021 a las 06:00

La Peña Azagresa está viviendo un momento dulce, especialmente, en el Miguel Sola de Azagra. El idilio con su feudo está haciendo llegar al conjunto de Raúl Marco hasta cotas que, a principios de temporada, parecían inalcanzables. Del grupo navarro de Tercera División, la Peña Azagresa es el equipo que más rendimiento está sacando a los partidos que se celebran en casa. Son veintidós los puntos que ha sumado el cuadro azagrés en los nueve partidos disputados hasta el momento en Azagra.

Pero la estadística no termina ahí. A nivel nacional, de los 397 equipos que este año compiten en Tercera, solamente hay tres clubes que han logrado sumar más puntos en sus campos que la Peña Azagresa. La Gimnástica Segoviana, del grupo castellanoleonés, ha ganado sus diez partidos celebrados en la Albuerta. Por su parte, el Cacereño ha sumado veinticuatro puntos en los nueve encuentros jugados en el Príncipe Felipe de Cáceres, mientas que el Real Ávila acumula veintitrés puntos en el Pradillo de avilés.

Estos números de la Peña Azagresa serían propios de un equipo que aspira a pelear por el título de liga. No obstante, el conjunto que dirige Raúl Marco cojea de la otra pierna. Lejos del Miguel Sola, únicamente han sumado dos puntos de los veintiún posibles. Esta es la tarea que quiere corregir el técnico en las cuatro jornadas que restan para que termine la primera fase, aunque el experimentado entrenador de 48 años ya sabe dónde está el fallo.

“La clave está cuando no jugamos ante nuestra afición. Fuera de casa, nos está faltando esa concentración, motivación e intensidad que le damos a los partidos en Azagra. Y la principal razón es la afición. Creo que en toda Navarra, al margen de El Sadar, por lo que me ha tocado vivir a mí, en ningún campo se vive el fútbol como en Azagra. He recorrido prácticamente todos los campos, como local y visitante, pero la afición de la Peña Azagresa es una barbaridad”, explica Raúl Marco sobre el rendimiento de su equipo.

UN PUEBLO VOLCADO CON SU EQUIPO

Raúl Marco cree que si en los partidos jugados a domicilio se permitiera el público visitante, la Peña Azagresa hubiese ganado algún encuentro lejos del Miguel Sola azagrés. “Es un poco fútbol ficción, pero creo que algún punto más tendríamos. Esto es un pueblo que está volcado con su equipo y, prácticamente, todos los jugadores son de Azagra. Siempre se dice que la afición es importante. Yo antes no le daba mucha validez a esa expresión, pero la he cambiado a mis 48 años con lo que estoy viviendo estas dos temporadas en Azagra”, señala Raúl Marco.

En esta misma línea hablan Yeyu Sola y Gonzalo Murugarren, los capitanes de la Peña Azagresa, que tampoco tienen una explicación clara para razonar la diferencias entre los duelos en casa y los partidos a domicilio.

“Intentamos encontrar una explicación lógica, pero creo que no existe. En Azagra, no sé si es que tenemos cogidas las medidas al campo o el factor de la gente. Este año, están dejando entrar a 400 espectadores y todos los partidos se está llegando a esas cifras. La gente responde y se nota ese apoyo que nos dan, pero los que jugamos somos nosotros. No sé porqué en casa competimos de tú a tú a todos y luego fuera nos pasan por encima”, valora Yeyu Sola .

Por su parte, Gonzalo Murugarren también cree que la clave puede estar en el calor de la afición. “La verdad que es un poco raro. Al principio de la temporada, tuvimos que jugar varios partidos fuera de casa porque nuestro campo estaba en obras y, desde entonces, nos ha costado competir y ser atrevidos en fase ofensiva. En casa, estamos dando otra cara, no sé la razón exacta, pero el equipo compite de otra forma. Está mucho más metido y más intenso. Puede que sea porque tenemos a la afición cerca”, detalla el central de la Peña Azagresa.

CERRAR LA PERMANENCIA PARA SOÑAR DESPUÉS

A pesar de no tener buenos resultados a domicilio, la Peña Azagresa es el cuarto mejor equipo del Grupo B de Tercera. Su principal objetivo es mantener la categoría. Por eso, tanto entrenador como jugadores tienen claro que lo primero es asegurar la sexta plaza.

“Sabemos los objetivos y no vamos a querer correr sin ser capaces de andar. Estamos andando rápido y cerca de poder correr, pero todavía no estamos corriendo. Primero, vamos a acabar de certificar la permanencia y luego ya veremos cuál es el techo”, dice Raúl Marco, que puede meter a la Peña Azagresa en la fase de ascenso a la Segunda RFEF.

Para ello, el primer paso es ganar este fin de semana al Cantolagua, equipo con el que comparte puntuación en la tabla. “Estamos ahí varios equipos para entrar entre los tres mejores. Incluyo al mío porque, viendo como está transcurriendo la temporada, nos lo podemos creer, pero tenemos que puntuar fuera. Este domingo es clave, no digo que tengamos que ganar al Cantolagua, pero sí puntuar”, termina Yeyu Sola.

EN DATOS

Los cinco mejores equipos como locales en el Grupo XV de Tercera División (Navarra). La Peña Azagresa lidera esta tabla.

EQUIPO PUNTOS

1. Peña Azagresa 22/27 puntos

2. Peña Sport 19/24 puntos

3. San Juan 18/24 puntos

4. Ardoi 16/24 puntos

5. Beti Kozkor 16/24 puntos

Los cinco mejores equipos como locales de los dieciocho grupos de Tercera División (España). La Peña Azagresa, cuarta.

EQUIPO PUNTOS

1. Gimnástica Segoviana 30/30 puntos

2. CP Cacereño 24/27 puntos

3. Real Ávila 23/30 puntos

4. Peña Azagresa 22/27 puntos

5. Gernika 22/27 puntos