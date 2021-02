Maite Oroz: “No me imaginaba llegar tan alto, pero hay que ser lo más humilde posible”

Actualizada 22/02/2021 a las 06:00

Maite Oroz Areta (Huarte, 1998) es la futbolista de moda en España. Hace justo una semana que llegó a la Ciudad de Fútbol de Las Rozas con una maleta llena de ilusión. Se conocía ese lugar de maravilla, porque ya había estado en varias ocasiones con las categorías inferiores, pero nunca lo había visitado con la selección absoluta. Tres días después, el jueves 18, la navarra debutaba en Bakú, a más de 5.000 kilómetros de su localidad natal. De esta forma ponía el broche de oro a una carrera deportiva que ha ido creciendo a la misma velocidad con la que regatea ahora a sus rivales en el campo.

Una trayectoria que inició a los seis años en el Huarte, un club que no tenía sección femenina. Le dio igual porque disfrutaba con el balón y hacía diabluras. Bien lo saben en su colegio, el Virgen Blanca, con el que disputó dos ediciones del Interescolar en Tajonar. Allí se trasladó para enfundarse la elástica de Osasuna. Continuó su progresión y dio el salto a Lezama. Siete temporadas brillantes para fichar el pasado verano por el Real Madrid. Pasos de gigante a nivel de club, pero también en todas las categorías inferiores de España. Su primera experiencia nacional fue con 13 años hasta que...

Jueves 18 de febrero. Estadio Arena de Bakú. Azerbaiyán 0-7 España. Minuto 58. ¿Qué sucede?

Fueron momentos inolvidables. El partido ya estaba de cara y prácticamente sentenciado. Eso dio pie a que el seleccionador me pudiese dar unos minutos. Me sentí muy feliz por debutar con la absoluta.

Suena bien.

Cuando empiezas a jugar a fútbol, nunca eres consciente de que pueda llegar este momento. He ido pasando por las categorías inferiores hasta cumplir el sueño de debutar con la selección absoluta.

¿Qué le dijo el entrenador?

Que estuviese tranquila y lo hiciese como lo había hecho hasta ahora.

Supongo que el movil ardió de felicitaciones.

Toda la gente cercana estaba muy contenta de mi debut.

¿Recuerda alguna felicitación especial?

Mis padres porque me han apoyado desde pequeña. Me llevaban con el coche a todos los sitios donde jugaba y es de agradecer.

¿Qué le dijeron?

Que estaban igual de felices o más que yo. Me dijeron que todo esto era fruto de todo el trabajo que había hecho hasta ahora.

Además fue un debut perfecto por conseguir también la clasificación para el Europeo 2022.

Eso era lo más importante. Estamos aquí para conseguir la clasificación y era el objetivo principal. Lo secundario era debutar yo, pero también lo hice así que genial.

Supuso también llegar a lo más alto de un camino que comenzó con 13 años en las categorías inferiores.

Han sido momentos muy bonitos. el fútbol me ha hecho conocer a mucha gente desde mis clubes, categorías inferiores y ahora con la absoluta. Estoy jugando con las mejores de España y es algo increíble.

¿Le quedan sueños por cumplir?

Prefiero no pensar. Tengo que centrarme en el día a día y, si sigo trabajando así, todo llegará.

¿Se imaginaba llegar tan alto?

No, pero tampoco lo pensaba. Yo me centraba en disfrutar, jugar y rendir lo mejor posible. He intentado aprovechar al máximo todas las oportunidades que se me han presentado en el camino.

Lo cierto es que ya apuntaba alto cuando empezó en el Huarte.

Estoy muy agradecida. Jugué en el Huarte, en un equipo formado por chicos. Fueron compañeros dentro y fuera del campo. Esos inicios también me hicieron aprender en lo futbolístico y como persona.

¿Jugaba a fútbol por diversión o porque le gustaba de verdad?

Realmente me gustaba. Desde los tres años estaba con un balón en los pies. Siempre estaba en la calle jugando al fútbol con los chicos. No me relacionaba tanto con las chicas porque disfrutaba más jugando a fútbol con ellos.

De hecho llega la edad de disputar el Interescolar y lo juega con el Virgen Blanca.

Además tuve la suerte de jugarlo dos años. El primero fui con los mayores y fue una experiencia muy bonita. Es un momento que también recuerdas.

Y ya le daba un meneo a los chavales.

Yo solo intentaba disfrutar y los compañeros me lo hacían fácil.

¿Qué queda de esa Maite Oroz?

Sigo igual. Intento disfrutar al máximo y ayudar en el equipo que esté para progresar en el mundo del fútbol.

Y fue progresando. Después del Huarte llegó a Tajonar para incorporarse al equipo femenino de Osasuna.

Al nacer en Pamplona era el equipo de mi ciudad, mi equipo. Fueron momentos muy bonitos. Me llevé muchas compañeras de esa etapa. De hecho, con alguna de ellas sigo teniendo muy buena relación.

¿Cómo ve al equipo ahora? Marchan segundas en la clasificación.

Las veo muy bien. Ojalá sigan así y espero pronto poder enfrentarme a ellas.

Después de Osasuna, el Athletic.

Allí maduré mucho como futbolista y persona. Llegué con 16 años. He vivido momentos bonitos como mi debut en Primera División y poder ganar el campeonato de liga. Fue otro sueño hecho realidad. En el Athletic viví momentos que tampoco voy a olvidar nunca.

Cumplió 17 y los éxitos continuaron. Gana el Europeo en Islandia, su primer título con la selección.

Todo logro para una futbolista es lo máximo. En aquel entonces teníamos una selección increíble y en el Athletic también coincidimos un buen grupo. El equipo era muy bueno y se vio en la competición al ganar el trofeo.

Además ese año anota su primer gol como profesional.

Si te digo la verdad... ¡No lo recuerdo!

Fue además en el derbi vasco frente a la Real Sociedad.

Ah sí. En Lezama.

Poco a poco se asienta en el primer equipo y llega la temida lesión para un futbolista: rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Si tuviese que volver atrás, ojalá no la hubiera sufrido. Pero la lesión también me hizo madurar en todos los sentidos. He avanzado en el fútbol de otra manera y eso me ha hecho valorar más el día a día y la gente que tengo al lado.

Mentalmente sería un varapalo.

Es duro que te alejen durante tanto tiempo de los terrenos de juego. Aprendí mucho y, gracias a toda la gente que me rodeaba, lo llevé de la mejor manera posible.

Después de siete temporadas en Lezama, el pasado verano acaba contrato y ficha por el Real Madrid. ¿Por qué dio el paso?

Era consciente de la oportunidad que tenía y no podía desaprovecharla. Estoy muy agradecida al Athletic por todo lo que me ha dado y aportado, pero también era un momento para dar un paso adelante y así lo hice.

¿Cómo se vive estar dentro de una institución así?

Es un club histórico. Todo es muy profesional y estoy encantada.

¿Es difícil mantener los pies en el suelo?

Ante todo somos personas. He tenido la oportunidad de jugar en un gran club, pero hay que ser lo más humilde que se pueda.

¿Cómo es su día a día en Madrid?

Estoy centrada en el fútbol, pero también intento compaginarlo con los estudios. Estoy en el último año de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Me toca ahora hacer las prácticas y el trabajo de fin de grado.

¿Cómo valora la temporada?

Es un equipo totalmente nuevo, pero se están haciendo bien las cosas. Nadie imaginaba estar donde estamos a estas alturas. Hay que seguir trabajando para acabar la temporada lo más arriba posible.

Por cerrar el círculo, su buena campaña hace que el seleccionador absoluto se acuerde de Maite Oroz, pero surge un imprevisto.

Justo cuando me llamaron me lesioné del glúteo. Fue un palo porque tenía ganas de venir, pero hablé con el seleccionador y me dijo que, si seguía haciéndolo igual de bien, podría tener otra oportunidad. Así que intenté rendir al máximo en cada partido y, por fin, pude debutar.

Se estrenó en una concentración con la absoluta y ha llamado la atención estos días. Jorge Vilda hizo un símil de su estatura con la de Messi.

Agradezco sus palabras. En España hay muchas jugadoras con este perfil y tienen mucho nivel.

También hemos conocido que le llaman “La profesora”.

Y no sé por qué. Creo que así me llaman los comentaristas de Real Madrid Televisión.

Por cerrar su semana dorada el martes juegan contra Polonia. ¿Debutará como titular?

No lo sé. Tenemos que pensar en conseguir la victoria. Nos tenemos que exigir al máximo y, por mucho que ya estemos clasificadas, vamos a buscar los tres puntos.