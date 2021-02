Gigantes en la portería del San Juan

Actualizada 16/02/2021 a las 08:23

La dupla de porteros del San Juan, líder del Grupo A de la Tercera División, es la menos goleada entre los veintidós equipos de la Tercera División. Solo ha encajado 5 goles en catorce partidos. Y es dupla porque Javier Abadía y Tasio Villacampa se reparten la titularidad de los encuentros por igual. Cada uno ha disputado siete duelos. Los dos han llegado esta temporada al equipo de Alfredo Ibero ‘Bebeto’ y el entrenador les está concediendo las mismas oportunidades.

César Iriarte, del Valle de Egüés, fue el primero que les marcó, en la jornada 2. Martín Fuentes, del Subiza, también hizo gol ante el San Juan. La casualidad se dio con el Burladés, que ha logrado marcar en las dos citas contra el equipo de Bebeto. Además, lo ha hecho el mismo jugador: Fermín Gorricho. Y en la última jornada el Corellano, con la firma de David Zufía, también perforó la portería del San Juan.

Los dos porteros “culpan” al equipo por encajar tan pocos goles. “No solo es mérito nuestro encajar tan poco. Se debe a todo el equipo. Tener una buena línea defensiva ayuda bastante a recibir pocos goles. Todo lo que nosotros trabajamos durante la semana se ve reflejado en los partidos. Es un mérito de todos encajar tan poco”, explica Tasio Villacampa. Su compañero Javier Abadía lo corrobora. “Se trata de un mérito conjunto. Desde el trabajo dentro del vestuario con las charlas de Bebeto, como el hecho de que no nos generan ocasiones. Nosotros paramos las que nos llegan, pero comparado con otros equipos de Tercera apenas nos llega peligro. Lo complicado es estar concentrado todo el partido para que lo poco que nos llega hacerlo bien”.



ALTERNANCIA

Los dos alternan titularidad en el equipo. “Desde el principio nos dijo el entrenador que iba a ser un cincuenta, cincuenta. Si luego veía una mejora notable de alguno de los dos en los entrenamientos o los partidos, sí que decidiría cambiar un poco el sistema. De momento Javi y yo estamos entrenando muy bien y se demuestra en el campo. La decisión de Bebeto es complicada porque estamos los dos demasiado parejos. Estamos los dos a muy buen nivel”, cuenta Villacampa. “Así es. Bebeto tiene papeletas complicadas en todas las posiciones para decidir quién juega. Entre los 24 que somos de plantilla, cualquiera puede jugar”, añade Abadía.

Los dos aseguran que llevan bien la alternancia en la portería. Si les toca jugar, lo dan todo para hacer un buen partido. Si les toca suplencia, tratan de ayudar a su compañero. “Cuando juega el otro, intentamos poner todo de nuestra parte para que caliente bien y animarle para que haga un buen partido. Y cuando nos toca jugar hacerlo lo mejor posible para encajar poco”, indica Tasio Villacampa. Él y su compañero Javier Abadía agradecen el trabajo del entrenador de porteros, Santiago Arrastia. “Al ser tan jóvenes, sí. Tasio acaba de cumplir 18. Yo tengo 22. No lo he mirado pero igual somos la pareja de porteros más jóvenes de esta categoría. Nos queda mucho por aprender. Tener un entrenador de porteros para el equipo de Tercera nos viene de maravilla porque nos ve nuestras debilidades y nos ayuda a mejorar. Hemos empezado a grabar los entrenamientos”, añade Abadía.

Villacampa y Abadía tienen muy claro cuáles son los puntos fuertes de su compañero. “Javi y yo somos parecidos pero cada uno tiene sus peculiaridades. Javi es más de hablar en el campo. Yo soy más tímido. También soy algo más joven. Al empezar el primer año en Tercera me cuesta algo más, pero Javi manda mucho al equipo, manda muy bien. Es muy valiente en el juego aéreo, en las jugadas de balón parado, a la hora de salir”, expone Tasio.

Abadía responde. “Tasio es un gato. Tiene una agilidad y una velocidad de reacción... Eso es innato. Se nota. Pese a ser tan joven toma muy buenas decisiones. No se adelanta si no lo ve claro y espera al disparo. Eso es un punto a su favor. Yo, igual, soy más de atacar e igual me excedo”.



DOBLETE DE GORRICHO

Solo han sido cinco goles en contra, firmados por cuatro jugadores. Fermín Gorricho, del Burladés, ha logrado marcar ante Villacampa y también contra Abadía. “En la primera vuelta, vinieron a San Juan. Jugué yo-dice Villacampa-. Ganamos 3-1, pero metió Gorricho su gol. En la segunda, jugó Javi. Marcó de penalti. Aún así consiguió hacerlo y es el único jugador que nos ha batido a los dos. Mira qué pocos conjuntos nos han marcado y justo lo ha hecho el mismo equipo y el mismo jugador. Es un mérito también suyo”.

Los dos han llegado esta temporada al San Juan. Para Tasio Villacampa, además, se trata de su primera temporada en la Tercera División. “Bebeto confió en gente muy joven desde el principio, en los 24 de la plantilla. En mi caso, pasar de División de Honor Juvenil a Tercera se nota bastante. Es un cambio grande y más en un equipo como el San Juan, que es un equipo grande. Siempre ha estado ahí arriba”, señala.

Javier Abadía ha regresado a la Tercera tras un curso en el extranjero. “Llegar los dos nuevos en el mismo curso tiene unas cosas buenas y otras no tanto. Tienes que conocer a toda la gente nueva. De enfrentarme a ellos conocía a unos cuantos. Es un nuevo grupo. Pero también llegas con la ilusión de jugar en un equipo nuevo y las ganas de aportar lo máximo”.

Los dos ansían llegar con el mínimo de goles encajados al final de esta primera fase; todo lo que aporte para que el San Juan luche en la fase de ascenso.

DNI

Javier Abadía Torres Portero del San Juan. Es de Burlada.



Fecha de nacimiento Tiene 22 años. Nació el 26-01-1999.



Trayectoria Empezó en la Mutilvera. Pasó al Burladés. Estuvo dos cursos en Osasuna. Permaneció una campaña en el Subiza de Tercera División. La última temporada jugó en el equipo de la Universidad del Distrito de Columbia. Y ahora ha vuelto a la Tercera navarra en el San Juan, donde vive el primer curso.



Tasio Villacampa Apesteguía Portero del San Juan. Es de Sangüesa.



Fecha de nacimiento 27-12-2002. Tiene 18 años.



Trayectoria Comenzó jugando al balonmano, pero pasó al fútbol en Sangüesa. Hizo las pruebas con Osasuna. Volvió al Cantolagua y de ahí al Pamplona. Con este último equipo, acudió en un par de ocasiones a Lezama a entrenar con el Athletic. Regresó al Pamplona hasta División de Honor Juvenil y esta temporada ha recalado en el San Juan de Tercera

LAS CIFRAS

3 Goles en contra solo ha recibido el Montijo (Grupo XIV).



4 Tantos en contra han sufrido el Móstoles (G.VII), Vitoria (G.IV), San Fernando (G.XII), Atlético Pulpileño y Real Murcia (G.XII) y Atlético (G.XVIII).



5 Goles en contra, al igual que el San Juan, han recibido Terrasa (G.V), Gimnástica (G.VII), Platges (G.XI), Atlético Paso (G. XII), Moralo (G.XIV), Varea y Racing Rioja (G.XVI) y Marchamalo (G.XVIII).



397 Equipos compiten esta temporada en la Tercera División. Los conjuntos se reparten en 18 grupos. En Navarra, el Grupo XV, cuenta con 22.