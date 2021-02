La Autonómica y la Regional Preferente regresan 341 días después

Actualizada 12/02/2021 a las 06:00

341 días después los equipos de la Primera Autonómica y la Regional Preferente volverán a disputar una jornada oficial de liga. 41 conjuntos, 20 en la primera categoría y 21 en la segunda, comenzarán la temporada 2020-2021 a partir de mañana. No habrá descensos, sí, ascensos. La Primera Regional, lista para empezar este fin de semana, tendrá que esperar, al menos, quince días más.

En la Primera Autonómica se han inscrito todos los conjuntos, veinte. Sin embargo, en la Regional Preferente, han sido doce los que han decidido no participar esta temporada. Han alegado diferentes motivos todos con el marco detrás de la situación actual de la pandemia. Por ello, serán veintiún conjuntos los que compitan este curso.

El pasado martes, la Federación Navarra de Fútbol convocó una asamblea general extraordinaria urgente para aprobar cambios en las Normas de Carácter General sobre los efectos en aquellos equipos que renuncien a participar. Se decidió que no sufrieran descensos, ni sanción económica, y que el próximo curso puedan competir en la categoría que tienen en la actualidad. Tampoco ninguno de los equipos que participen descenderá.

Además, en el caso de que el Instituto Navarro del Deporte decida dar por concluida la temporada, de manera definitiva, una vez iniciada los resultados tendrán validez de cara al ascenso solo si se han disputado, al menos, la mitad más uno de las jornadas. Si no se alcanza esa cifra, los resultados no tendrán validez ni se producirán los ascensos.

Si se tiene que aplazar un partido con motivo de la covid-19, este se deberá disputar en la primera fecha habilitada en el calendario para encuentros aplazados. Si los dos equipos se ponen de acuerdo, podrán jugar antes nunca después de ese día. La FNF decidió incrementar el número de sustituciones a siete, con el objetivo de favorecer las rotaciones y minorizar el riesgo de lesiones tras la larga inactividad.

SISTEMA DE COMPETICIÓN

La fase regular comienza este fin de semana. En la Primera Autonómica, el principal cambio en el sistema de competición, respecto al inicial, tiene que ver con la fase de ascenso. La liga regular se va a disputar con los 20 equipos divididos en dos grupos. Se jugará a dos vueltas, con 18 jornadas. Los primeros de cada grupo ascienden a Tercera de manera directa. Los dos segundos jugarán el playoff a doble partido. Elegirá el orden de los encuentros el que tenga mejor coeficiente de puntos/partidos. El que gane la eliminatoria ascenderá. Se darán tres ascensos.

La liga regular terminará el 13 de junio. El fin de semana del 19 y el 20 de junio se disputará el primer partido del playoff, y el 26 y el 27, el segundo.

En la Regional Preferente, los 21 equipos se han dividido en un grupo de 10 y otro de 11. Se disputará la liga a doble vuelta y ascenderán los dos mejores clasificados de cada grupo. Serán cuatro ascensos. Los dos grupos terminarán el 26 y el 27 de junio. Deberán disputar alguna jornada entre semana.

La Federación Navarra de Fútbol ha impartido formación esta semana a los delegados de la covid-19 de cada equipo. Les han dado las pautas genéricas ya que el protocolo lo tiene que marcar el propietario de la instalación, en su mayoría los ayuntamientos. Los jugadores de estas dos categorías no están obligados a superar test. En cuanto al acceso del público, se podrá alcanzar el 50% del aforo, con un máximo de 400 personas.

Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol: "Sabemos hacer las cosas bien pero no hay que bajar la guardia"

El presidente de la Federación Navarra de Fútbol, Rafa del Amo, es consciente del trabajo que está suponiendo sacar adelante esta temporada. Asegura que todos los clubes han tenido la posibilidad de decidir sobre su participación o no en esta campaña. Destaca, ante el inicio mañana de dos categorías más del fútbol territorial, la Primera Autonómica y la Regional Preferente, que el deporte que preside ha demostrado que “sabe hacer las cosas bien”.

¿Cómo recibió la noticia del aplazamiento de la competición en la Primera Regional?

El martes me llamó Miguel Pozueta y temí lo peor. Me convocó a una reunión urgente, junto a los representantes de las federaciones de baloncesto y balonmano. Nos transmitió el retraso del inicio de algunas competiciones. Nos dijo que habían peleado para que comenzaran, al menos, algunas categorías. No tengo ninguna duda que desde Deportes se está peleando porque se pueda competir. Es verdad que siempre hemos defendido que las decisiones sanitarias siempre están por encima de nosotros. Me da pena por la Primera Regional, la juvenil... Hay que transmitirles que tengan paciencia. No tengo ninguna duda de que en quince días van a comenzar sus categorías. En el fútbol hemos hecho 15.000 pruebas de antígenos. Solo una o dos situaciones de positivos se podían vincular al fútbol. Sabemos hacer las cosas bien. Estoy convencido de que va a salir bien. Mi mensaje para los que van a empezar este fin de semana es que no bajen la guardia, que lo vamos a hacer muy bien.

En la asamblea que se celebró el martes, ¿qué sentir os transmitieron los clubes?

Les comunicamos que la situación era complicada. Hay 47 equipos que no se han inscrito en Preferente, Primera Regional y juveniles, en categorías masculinas y femeninas. Todos tienen su porqué. Como tal tenemos que respetar esa decisión en una situación tan atípica y difícil como la que estamos viviendo. Les dije que la idea de la federación era no castigar a quién ha decidido no jugar. Que debíamos ser solidarios y tratar desde el respeto tanto al que ha decidido jugar como al que no. La mayoría lo entendió. Cada club tiene su situación y hay que entenderla.

En la federación, poner en marcha esta temporada, ¿qué está suponiendo?

Ha sido una situación muy complicada, muy atípica. Tenemos que pensar todo el tiempo y anteponernos a todas las particularidades que se puedan dar. “Y si no se acaba”, “y si sufrimos una cuarta ola”... Todo eso lo tenemos en nuestra cabeza y supone un desgaste tremendo. A los clubes les surgen muchas dudas, entendibles. Si alguien ha defendido todo, ha sido el Instituto del Deporte, pero Salud siempre está por encima.

Ha tocado decidir de manera rápida ante esta situación cambiante.

Siempre hemos estado en contacto con Deporte y Salud. Cuando toca decidir es muy difícil. Creo que hemos dado opciones a todo el mundo.