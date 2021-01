El nuevo año del Izarra

Actualizada 11/01/2021 a las 06:00

El Izarra le dio la vuelta, y de qué manera, a un día complicado, y a una situación compleja. Se impuso 3-0 al Ebro, tras disputar un partido que permaneció en vilo hasta las 15.30 horas. El club estellés se afanó durante toda la jornada por hacer desaparecer los casi diez centímetros de nieve que cubrieron el Merkatondoa y el árbitro dio el visto bueno a la disputa del partido, uno de los pocos que se han celebrado en esta jornada para los equipos navarros, aunque empezara con media hora de retraso.

El equipo de Pablo Álvarez recibió como colista al segundo clasificado, empatado en puntos con el primero. El Izarra quería jugar. No quería prolongar más tiempo el descanso navideño y aprovechar la dinámica de dos partidos consecutivos en casa. El próximo sábado recibe a la Mutilvera. Y dejó claro los motivos por los que el partido se debió jugar. Se impuso con mucha claridad al Ebro. El equipo zaragozano apenas puso en apuros a los locales. La defensa se mostró compacta. No concedió. Y arriba, los dos puntas se entendieron bien.

El Ebro apenas generó algo de peligro en los minutos iniciales y en los finales de la primera parte. La ocasión más clara la tuvo en el minuto 37 con el lanzamiento de falta de Carrión, que provocó la estirada de Iricíbar. Pero para entonces el Izarra ya ganaba 1-0. El primer tanto local llegó en propia puerta. Javi Gómez llevó el peligro. El defensa visitante Xiker despejó pero el disparo golpeó en la espalda de su compañero Vidal. Hizo un parábola extraña y se coló en la portería de Loscos para sorpresa del portero del Ebro. El Izarra se mostró ambicioso. En un saque de banda de Cabrera, tras varios fallos en la defensa visitante, Laborda recogió el balón en el centro del área para marcar a placer.

El 2-0 fue el marcador con el que comenzó la segunda parte. Los locales mantuvieron el guion: serios en defensa y generando peligro, principalmente por las bandas. A partir del minuto 57, el Ebro apenas apareció en el área contraria. Y, en el 79, el capitán Hinojosa logró el gol de la tranquilidad, al rematar el rechace de una falta lateral.

El 3-0, la mayor goleada para el Izarra; la derrota más abultada del Ebro. La segunda victoria para los de Estella, la segunda derrota para los de Zaragoza.

Álvarez “El esfuerzo de los jugadores ha sido tremendo”



El entrenador del Izarra, Pablo Álvarez, destacó que su equipo realizó un partido muy serio “en todos los sentidos”. “Estamos contentos. El día ha sido muy extrañado. Quería dedicarle la victoria a todas las personas que han venido al Merkatondoa a echarnos una mano. Ha sido un día bonito que termina de la mejor manera posible. Esta victoria va para ellos. Sin ellos no hubiera sido posible jugar”, dijo.

El técnico señaló que el Izarra creció desde la defensa. “Creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos concedido muy poco. Esas ocasiones que otras veces no entran hoy (ayer) si lo han hecho. Hemos sido efectivos. Nos hemos ido 2-0 al descanso. El equipo ha gestionado muy bien ese resultado. Hemos tenido muy buenos bonitos finales, también”. Álvarez explicó el cambio visto en su equipo. “Creo que habíamos hecho buenos partidos antes del parón en casa pero que no habían tenido el resultado que merecíamos. Pero sí que es cierto que hemos reforzado la plantilla, hemos intentado cambiar la mentalidad, y me siento orgulloso de cómo ha entrenado el equipo y cómo lo ha plasmado en el campo. El esfuerzo de los chicos ha sido tremendo”.

Izarra 3

Ebro 0

Izarra. Iricíbar; Eneko, Arroyo, Cabrera, Endika Galarza; Losantos (Oli, m.85), Parra, Hinojosa, Gómez (Larrosa, m.71); Sergio Sánchez, Laborda (Yoel Sola, m.88).

Ebro. Loscos; Espín, Manel Royo (Vidal, m.13), Xiker, Blas Alonso; Carlos López (Pol Blay, m.45), Juan Gutiérrez (Uche, m.70), Moyano; Fran Gutiérrez, Carrión (José Ramón, m.64), Higón.

Árbitro. Barrio Salas. Mostró amarilla a Hinojosa (m.65), del Izarra, y a Vidal (m.22), Tornero (m.40), Espín (m.80), y Fran Gutiérrez (m.86), del Ebro.

Goles. 1-0 (m.31): Vidal (p.p). 2-0 (m.43): Gorka Laborda. 3-0 (m.79): Hinojosa.

Incidencias. Partido disputado en Merkatondoa, con 200 aficionados.