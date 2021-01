El recuerdo del pamplonés Rubén Morillas con el Betis

Actualizada 05/01/2021 a las 06:00

Era el 25 de mayo de 2019. El Finley Stadium de Chattanooga acogía un duelo que la cuarta ciudad más grande del estado norteamericano de Tennessee todavía recuerda. El encuentro era un amistoso entre el club universitario local, el Chattanooga Football Club, y el Real Betis. El conjunto andaluz, que ganó 3-4, estaba de gira por los Estados Unidos una vez terminada la temporada en LaLiga. Rubén Morillas Idoate (Pamplona, 24/12/1993), actual jugador de la Mutilvera, militaba aquel año en el equipo norteamericano y disputó 70 minutos de aquel encuentro ante el Betis. Una experiencia que jamás olvidará.

“No me creía que iba a jugar contra el Betis hasta que salté al campo y el partido estaba a punto de empezar. En ese momento, me di cuenta de lo increíble que era la situación. Te levantas sabiendo que vas a jugar contra ellos pero, cuando pitó el árbitro, empecé a flipar de lo que esta sucediendo”, recuerda Morillas de la experiencia.

El jugador navarro abandonó Pamplona el verano de 2018 para marcharse a Estado Unidos a completar sus estudios de ADE con el máster, a aprender inglés y a jugar a fútbol con una beca deportiva. Empezó primero jugando para la Lenoir Rhyne University de Carolina del Norte y, después, jugó en el Chattanooga de Tenessee, donde cumplió el sueño de jugar contra futbolistas profesionales.

“Fue una experiencia brutal. Jugamos contra futbolistas de muchísima calidad. Loren, Joaquín, Bartra, Jesé, Sidnei, Tello... Yo tenía bastante respeto hacia ellos porque, al ser un amistoso, tuve más precaución por si puedes llegar a lesionar a alguien y no era cuestión. Me tocó cubrir a Sergio León que encima metió un gol. Después del partido, nos hicimos fotos, les pedimos las camisetas y nos dejaron entrar al vestuario para hablar con ellos. Yo estuve hablando con Pau López y fue muy majo. Me preguntó por cómo estaba el fútbol en Estados Unidos. Igual en ese momento estaba interesado en ir allí”, desvela Morillas entre risas.

“Por la mañana, antes del partido, tuvimos un encuentro en el hotel donde ellos se encontraban alojados. Aunque estuvimos con los jugadores del filial más que los del primer equipo, yo tuve la suerte de estar con Sergio León. Me firmó la camiseta de Osasuna de cuando yo jugaba en el Promesas”, contaba el centrocampistas navarro.

La vida y sus casualidades han hecho que Rubén Morillas vuelva a jugar un partido contra el Betis, pero en esta ocasión tendrá carácter oficial. Será este miércoles en Mutilva a las 17 horas en la eliminatoria de la segunda ronda de la Copa del Rey entre la Mutilvera y el Betis.

“Yo creo que estos partidos son los más fáciles de cara a la preparación. La motivación ya viene sola. A mí me pasó que igual tenía excesivo respeto por lo que son. Al final son jugadores que los ves en la tele y te das cuenta de su nivel. Pero tenemos que normalizar el partido y meter la pierna igual que si fuese otro cualquiera de liga. Ir a por todas sin miedo y plantearlo como diga el entrenador” comentó.

RECUPERADO PARA LA OCASIÓN

El jugador navarro acaba de salir de una lesión muscular que le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde el principio de la temporada. Todavía no ha contado con minutos este curso, pero ya está totalmente recuperado por si Andoni Alonso necesita de su experiencia este miércoles.

“Tengo buenas sensaciones y ahora que hemos vuelto a los entrenamientos después de Navidad me he encontrado bien. Siempre cuesta más, aunque este año no ha habido oportunidad para hacer grandes comidas navideñas, así que estoy bien. Estamos haciendo una buena temporada hasta el momento y tenemos que seguir así. El Betis, escuchando a Pellegrini el otro día, dijo que es una competición a la que le dan importancia. Están en un momento que parece que están despegando, pero a ver qué pasa. Ellos seguro que vendrán a por todas. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido”, concluía Rubén Morillas, que mañana volverá a cumplir el sueño de jugar contra futbolistas profesionales de Primera División en la Copa del Rey.