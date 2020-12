Messi, Cristiano y Lewandowski, finalistas al premio The Best de la FIFA

Actualizada 11/12/2020 a las 18:09

El argentino Leo Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el polaco Robert Lewandowski son los finalistas al premio The Best que concede la FIFA al mejor futbolista del año, cuyo ganador se conocerá el próximo 17 de diciembre durante una gala telemática en la que se entregarán este y otros galardones.

Habida cuenta de que la publicación francesa 'France Football' ha renunciado a conceder este año su emblemático Balón de Oro debido a la pandemia, la quinta edición premio de la FIFA es el principal que se entregará en este 2020 en el fútbol mundial. Cristiano Ronaldo es el más laureado con dos The Best, mientras que Messi tiene uno. Por su parte, Lewandowski aspira a su primer premio.

Además, en la categoría de mejor portero los nominados son el esloveno Jan Oblak, el alemán Manuel Neuer y el brasileño Allisson Becker, mientras que en la categoría de mejor entrenador los finalistas son los alemanes Hans-Dieter Flick y Jurgen Klopp, que lograron ganar títulos al mando de Bayern de Múnich y Liverpool, y el argentino Marcelo Bielsa, artífice de la vuelta del Leeds United a la Premier League inglesa.

En cuanto al Premio Puskas que reconoce al mejor gol del año en todo el planeta, Luis Suárez es aspirante gracias al gran tanto que marcó de tacón ante el Mallorca cuando aún vestía la camiseta del Barcelona. El uruguayo peleará por el reconocimiento con su compatriota Giorgian De Arrascaeta y con el surcoreano Son Heung-min.

En cuanto al fútbol femenino, las jugadoras nominadas al premio The Best son la inglesa Lucy Bronze, la danesa Pernille Harder y la francesa Wendie Renard. En cuanto a mejor guardameta, las aspirantes son la francesa Sarah Bouhaddi, la chilena Christiane Endler y la estadounidense Alyssa Naeher. Por último, en la categoría de mejor técnico de fútbol femenino aparecen la inglesa Emma Hayes, el francés Jean-Luc Vasseur y la neerlandesa Sarina Wiegman.