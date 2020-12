Actualizada 09/12/2020 a las 18:02

La Real Sociedad se jugará este jueves, 10 de diciembre (18.55 horas), su continuidad en la Liga Europa en un emblemático escenario como el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, donde prácticamente sólo le vale la victoria para acompañar a los ya clasificados Villarreal y Granada a los dieciseisavos de final, aunque el equipo andaluz aún debe cerrar ante el PAOK la primera plaza.

El conjunto guipuzcoano se jugará su pase a los cruces en lo que será el estreno del nuevo nombre para San Paolo, feudo de una ciudad que idolatra aún al 'Pelusa', fallecido hace dos semanas. Las cuentas para los de Imanol Alguacil son sencillas porque el triunfo les da el billete y además como primero, mientras que a partir de ahí quedaría en manos de lo que haga en su visita al colista Rijeka el AZ Alkmaar, con el que está empatado a puntos, pero con la diferencia de goles ganada.

La empresa no va a resultar sencilla para los de Imanol Alguacil, que tras fallar la semana pasada ante el equipo croata en el Reale Arena (2-2), no tienen excesivo margen de maniobra ante un rival que tiene algo más porque el empate le da una clasificación que aún no tiene garantizada.

Con todo se espera un partido entretenido entre una Real Sociedad que está invicta este año a domicilio y que sólo ha encajado dos goles como visitante, ambos en LaLiga Santander, y un Nápoles con bastante potencial goleador, justo algo de lo que está adoleciendo en esta Liga Europa los 'txuri-urdin'.

En este sentido, Alguacil tiene buenas y malas noticias. Entre las primeras está la de recuperar a un baluarte en defensa como Aritz Elustondo, aunque está por ver el estado físico del central tras las dos fracturas costales con las que estuvo jugando varios partidos y que le obligaron a parar la semana pasada, mientras que entre las segundas están las bajas arriba de David Silva y Mikel Oyarzabal.

De todo modos y pese al calendario que se le avecina y que puede marcar su futuro en el torneo doméstico, el técnico parece que dará máxima prioridad a seguir en la Liga Europa y que dispondrá el mejor once posible para asaltar el Diego Armando Maradona y que jugadores como Le Normand, Monreal, Zubimendi y Januzaj, suplentes el pasado domingo en el empate sin goles en Vitoria, serán titulares en un once donde debe decidir entre Isak y Willian José para buscar los necesarios goles.

Por su parte, el Nápoles no querrá desaprovechar la oportunidad de jugar por primera vez en su renombrado estadio para hacer un nuevo recuerdo a la figura del 'Pelusa'. Tras perder su primer partido como local ante el AZ, el equipo italiano no ha vuelto a fallar, con victoria incluida en el Reale Arena, y tiene en su mano el pase.

Gennaro Gattuso, técnico del conjunto partenopeo, que marcha cuarto en la Serie A, podría hacer algunas rotaciones sobre el once que dispuso el fin de semana en la goleada por 0-4 ante el Crotone, con la posible vuelta al once del español Fabián Ruiz. Su mayor peligro está en su poderoso y variado arsenal ofensivo formado por Insigne, Mertens, Lozano, Politano y Petagna, con el que ya ha firmado 24 goles en su liga y del que está fuera por lesión Osimhen.

EL GRANADA BUSCA EL PRIMER PUESTO

Por otro lado, con el Villarreal, ya clasificado como primero de grupo, sin jugar ante el Qarabag por un brote de coronavirus en el equipo azerí, el tercer representante de LaLiga Santander, el Granada, tratará de añadir a su brillante clasificación el hacerlo como primero también, para lo que necesita ganar a domicilio al PAOK griego (18.55 horas).

El conjunto de Diego Martínez sufrió la pasada semana en el Nuevo Los Cármenes su primera derrota en su histórica andadura europea al perder 0-1 ante el PSV neerlandés, su mayor amenaza para arrebatarle el liderato del Grupo E. El equipo granadino tiene un punto de ventaja y por ello sólo los tres en Grecia le garantizan defender su posición, porque cualquier otro resultado le deja en manos del duelo entre su perseguidor y el Omonia.

Sin más presión que esta, el Granada buscará darse una alegría en forma de victoria en un tramo de campaña donde le está costando arañar triunfos. De hecho, en LaLiga Santander no lo logra desde finales de octubre en Getafe y desde entonces, en sus siguientes nueve partidos, sólo lo consiguió en el doble duelo continental ante el Omonia.

De todos modos, para buscar esa mejora en las sensaciones, no parece probable que Diego Martínez presente su mejor once y que dé oportunidades a los que menos minutos llevan, jugadores como Kenedy, que acaban de salir de una lesión para que vaya cogiendo ritmo, o alguno de los cinco canteranos que se ha llevado. El PAOK no se juega nada y seguramente tampoco ponga su mejor equipo, reservándose para su liga donde marcha segundo a un punto del Olympiacos.