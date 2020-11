Mutilvera-Osasuna Promesas, el derbi que vuelve tras dos años

Actualizada 21/11/2020 a las 06:00

Mutilvera y Osasuna Promesas se enfrentan esta tarde (17h.) en el segundo derbi navarro de la temporada para ambos equipos. El conjunto que dirige Andoni Alonso llega a este encuentro tras ganar hace dos semana al Ejea por un contundente 0-3 a domicilio. Por el contrario, los de Santi Castillejo perdieron su último partido, aplazado de la primera jornada, por 1-0 en Tarazona el domingo pasado. La diferencia en la clasificación entre ambos es de dos puntos.

Para recordar un duelo entre Mutilvera y Osasuna Promesas hay que remontarse a la temporada 18/19 cuando los dos equipos competían en Tercera División. El filial rojillo logró la victoria en Mutilva con un golazo de falta de Moncayola, mientras que los hoy locales obtuvieron un empate, sin goles, en Tajonar.

Los entrenadores siguen siendo los mismos que entonces. Andoni Alonso y Santi Castillejo se conocen a la perfección de aquella campaña en la que Osasuna Promesas acabó logrando el ascenso.

Han pasado dos años desde aquellos enfrentamientos y esta tarde se repite la historia, aunque con alguna variación en la plantilla. La Mutilvera, bien reforzada este verano y cada vez más competitiva, tratará de plantar cara a los rojillos que tienen un claro problema con el gol. Ni Joel ni Jony están viendo puerta con facilidad y eso lo está notando el filial, que solo lleva un gol a favor en los cuatro partidos disputados hasta la fecha.

A eso hay que sumarle que Santi Castillejo no podrá contar con José Hualde, lesionado. Por su parte, Andoni Alonso tiene la baja de Rubén Morillas, un ex de Osasuna Promesas que también se encuentra tocado. El derbi navarro se podrá ver en Footters.

Andoni Alonso “Estos partidos son especiales”

Andoni Alonso todavía no ha conseguido ganar a Osasuna Promesas como entrenador de la Mutilvera. Un empate y una derrota son los dos resultados que obtuvo en la temporada 18/19 en Tercera. Esta tarde, tiene una gran oportunidad para estrenarse ante el filial rojillo.

“Estos partidos siempre son especiales. Es un derbi, jugamos en casa y vamos a dar lo mejor de nosotros. Queremos que los puntos se queden en Mutilva y mostrar la solidez de los últimos encuentros”, comentó el técnico de la Mutilvera.

Sobre el Promesas, Alonso destaca su rigor defensivo y la capacidad ofensiva de sus laterales. “Ellos vienen de perder contra el Tarazona pero tuvieron ocasiones claras para llevarse algo de allí. No tuvieron fortuna en la finalización pero demostaron lo que son. Es un equipo al que es difícil hacerle ocasiones. Se juntan muy bien y tienen individuales que pueden marcar el partido. Sus laterales son de largo recorrido y la doble punta que manejan arriba hace que busquen rápido el área. Tendremos que estar atentos en esas acciones y defenderlas bien”, analizó.

Por otro lado, el entrenador vizcaíno, reconoció que tendrán pocas oportunidades de gol en el encuentro de esta tarde. “Con nuestros puntos fuertes trataremos de hacerles daño. Ellos van a tener un alto porcentaje del balón y con él también son peligrosos. Nos van a exigir el 100% en la parcela ofensiva y defensiva. Sabemos que gozaremos de pocas ocasiones y tendremos que ser certeros en las áreas”, dijo.

Por último, Andoni Alonso aseguró que el resultado no marcará el devenir de la temporada. “El grupo parece que va a acabar en un pañuelo. Quedando tanto por delante, no sé yo si puede marcar este partido. Lo importante es seguir creciendo”, terminó.

Santi Castillejo “Nuestro problema es la eficacia”

Santi Castillejo, técnico de Osasuna Promesas, confía en sumar los tres puntos en la visita del filial rojillo a Mutilva. El entrenador espera un duelo igualado y reconoce el buen hacer de la Mutilvera en las últimas temporadas.

“Esperamos otro partido como cualquiera. Complicado, difícil y contra un rival que está haciendo las cosas bien. A la Mutilvera ya la conocemos de hace dos años cuando jugamos contra ellos en Tercera División. Desde entonces han mantenido la estructura, pero con el tiempo han ido mejorando año a año. En el curso anterior, los fichajes le hicieron mejor equipo en Tercera y esta temporada se ha reforzado con varios que les hace más competitivos todavía. Pueden ganar a cualquiera y se merecen estar donde están”, dijo.

“Somos dos equipos que, cada uno a su manera, siempre busca ganar. A la Mutilvera le gusta más sacar el balón desde atrás si le dejas, pero tampoco va a arriesgar más de lo necesario si le presionas bien. Yo espero un partido muy igualado donde ellos tendrán momentos mejores, pero nosotros también tendremos ratos de superarles. Al final, el que aproveche esos impulsos a su favor, creo que se va a llevar el partido”, analizó Santi Castillejo.

El entrenador del filial reconoció que a su equipo lo que le esta faltando es el gol. “Está claro que nuestro problema está siendo la eficacia, sobre todo en los últimos dos partidos. Hemos llegado a hacer entre ocho y diez ocasiones muy claras, pero no metemos. De todas esas, alguna tenemos que anotar para ganar. Es verdad que defensivamente estamos bien, pero no podemos esperar que siempre vamos a dejar la portería a cero. Por lo tanto, tenemos que mejorar en el aspecto goleador y no hay que esconderse”, concluyó.