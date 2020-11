El Tudelano vuelve a entrenar tras confirmar que no hay más positivos

Actualizada 12/11/2020 a las 17:34

El Tudelano ha regresado a los entrenamientos tras confirmar que las pruebas de detección del coronavirus realizadas este jueves a los jugadores y técnicos que dieron negativo en los test de la pasada semana se han saldado sin ningún caso positivo.

El club ha informado de que no hay que sumar ningún positivo más a los seis ya conocidos (cinco jugadores y el preparador físico) y que los futbolistas que han superado esta nuevas pruebas de antígenos han entrenado ya este jueves y lo volverán a hacer este viernes y el sábado para preparar el partido de liga que les enfrentará en Zaragoza al Ebro el sábado día 21.

El presidente del Tudelano, Jesús Miranda, ha explicado a Efe que “les dimos fiesta a los jugadores, desde el domingo hasta hoy, por si algunos podían incubar la enfermedad en esos cuatro días, pero han dado todos negativo y hemos podido reanudar ya hoy mismo los entrenamientos”.

Los cinco jugadores que dieron positivo, Álex Sánchez, Álex Gualda, Mikel Orbegozo, Luso y Andrés ‘Sito’ Barrera, así como el preparador físico, Álvaro Corral, continúan aislados en sus domicilios y deberán cumplir con el protocolo de confinamiento correspondiente antes de regresar a los entrenamientos.

En principio, ha señalado Miranda, los cinco jugadores podrían entrar en la convocatoria del partido ante el Ebro: “Orbegozo y Sito Barrera se reincorporarán ya a los entrenamientos a principios de la próxima semana. Los que más complicado lo tienen para estar en Zaragoza el sábado 21 son Álex Gualda y Álex Sánchez, porque no volverán con el grupo hasta finales de esa semana y llegarán a la cita con pocos entrenamientos”.

El Tudelano se medirá el día 21 al Ebro y solo cuatro días después disputará en el Ciudad de Tudela el encuentro aplazado ante el Haro, que debía haberse jugado el pasado domingo 8 de noviembre.

“El Juez Único de Competición de la RFEF nos ha confirmado que el choque de la cuarta jornada será el miércoles 25 a las 15:30 horas y el domingo 29 repetiríamos en casa a las 12:00 horas ante el Mutilvera, en partido correspondiente a la sexta jornada”, ha anunciado Miranda.

El presidente del Tudelano ha señalado que desde la RFEF les han pedido que los encuentros aplazados en noviembre “se intenten disputar en el mismo mes, a ser posible, porque propusimos jugar el domingo 20 de diciembre, que es una fecha libre, y nos dijeron que ese día está libre por si hay que recuperar partidos que se aplacen en diciembre”.

Miranda se ha mostrado aliviado al conocer que no hay más positivos por covid-19 en la plantilla, pero ha advertido de que “esta situación se puede dar durante toda la temporada y seguiremos poniendo todas las medidas de seguridad posible para tratar de evitar que se repita. Dentro del contratiempo que supone, hemos tenido suerte de que esta semana no hubiera competición porque no nos va a afectar demasiado, los jugadores se van a recuperar bien”.