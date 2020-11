Ante Budimir se estrena como goleador con Croacia

Actualizada 12/11/2020 a las 08:20

El osasunista Ante Budimir se estrenó como goleador con la selección de Croacia en el amistoso disputado contra Turquía, un encuentro en el que el centrocampista del Real Madrid Luka Modric tuvo una presencia testimonial en el choque disputado en Estambul que terminó con empate a tres goles entre Turquía y Croacia, dos equipos sin ambiciones ya en la Liga de Naciones.

Modric fue suplente. El seleccionador Zlatko Dalic reservó a su jugador, que solo disputó el último cuarto de hora, en sustitución de Mario Pasalic, con el marcador ya definitivo y con un juego sin ritmo.

Ni Turquía ni Croacia tienen objetivos en la Liga de Naciones. El subcampeón del Mundo es tercero del Grupo 3 de la Liga A pero sin posibilidades de dar caza ni a Portugal ni a Francia, que se jugarán la clasificación para semifinales.

Una situación similar atraviesa Turquía, que ha disputado la segunda división del torneo. Es tercero también en su Grupo 3 por detrás de Rusia y Hungría, que apuntan al ascenso.

El choque de Estambul tuvo ritmo y alternativas, entre dos equipos plagados de no habituales. El conjunto otomano, que tiene que jugar estos días con Rusia primero y Hungría después, tomó ventaja en el minuto 23 cuando una falta de Domagoj Vida a Cenk Tosun fue un penalti que transformó el propio atacante del Everton.

Empató Croacia, citado con Suecia el fin de semana y que recibe a Francia después empató a la media hora con un gol del delantero del Osasuna Ante Budimir.

Cuatro minutos antes del descanso el cuadro local se adelantó de nuevo cuando un pase por la izquierda en profundidad de Caner Erkin fue aprovechado por Deniz Turuk para batir a Simon Sluga.

Croacia dio la vuelta a la situación en la segunda parte. Empató en el 53 con un pase desde la derecha al área de Josip Brekalo que recogió por la izquierda Mario Pasalic que superó a Ugurcan Cakir. Cinco después, un centro al área de Mislav Orsic y fue cabeceado hacia la red por Brekalo.

Pero Turquía respondió a continuación en una bella acción. Un pase de tacón de Cenk Tosun deja un pase de tacón fue recogido en la frontal por Cengiz Under, que estableció la igualada final.

3 - Turquía: Ugurcan Cakir, Nazim Sangare, Yildirim Cetin (Yusuf Yazici, m.46), Ozan Kabak, Caner Erkin (Omer Bayram, m.46); Orkun Kokou (Berkay Ozcan, m.34), Okay Yokustu, Dorukhan Tokoz (Merih Demiral, m.54), Cengiz Under (Efecan Karaca, m.77), Deniz Turuc y Cenk Tosun (Enes Unal, m.63).

Seleccionador Senol Gunes

3 - Croacia: Simon Sluga; Josip Juranovic, Domangoj Vida (Filip Uremovic, m.46), Marin Pongracic (Duje Caleta-Car, m.61), Dario Melnjak; Marko Rog, Milan Badelj (Toma Basic, m.60); Josip Brekalo (Ivan Perisic, m.60), Mario Pasalic (Luka Modric, m.77), Misla Orsic y Ante Budimir (Antonio-Mirko Colak, m.66).

Seleccionador Zlatko Dalic

Goles: 1-0, m.23: Cenk Tosun, de penalti; 1-1, m.32: Ante Budimir; 2-1, m.41: Deniz Turuc; 2-2, m.53: Mario Pasalic; 2-3, m.56: Josip Brekalo; 3-3, m.58: Cengiz Under.

Árbitro: Slavko Vincic (SLO). Mostró tarjeta amarilla a Kabak, de Turquía y a Perisic, de Croacia.

Incidencias: encuentro internacional amisotos disputado en el estadio Vodafone Park de Estambul sin espectadores.