Ucrania examina la progresión de España

Actualizada 06/09/2020 a las 06:00

Tras un empate sobre la bocina que levantó el ánimo y mejoró las sensaciones de la renovada España de Luis Enrique en Alemania, toca crecer y ganar este domingo a la Ucrania del legendario Andréi Shevchenko, en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, para sentar un poco más las bases de lo que pretende el seleccionador y marcar la pauta en la Liga de Naciones tras dos jornadas. De momento, el rival en suerte lidera el grupo tras vencer en su primer partido a Suiza.

No fue un partido brillante el de Stuttgart pero siempre es meritorio igualar en feudo de la 'Mannschaft', más aún después de ir perdiendo ya en la segunda mitad. La reacción de orgullo, de grandeza, y el poderío físico mostrado en el tramo final del duelo en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart fueron lo mejor de un grupo muy cortito de preparación y todavía en formación. El gol de José Luis Gayà evitó una derrota que quizá hubiera sido demasiado castigo, aunque David De Gea fue el mejor del partido.

Con mucho más ruido fuera que dentro del campo, sobre todo tras el desenlace de la relación entre Robert Moreno y Luis Enrique, el caso es que La Roja ya encadena 12 partidos sin conocer la derrota. El gran objetivo es la Eurocopa del próximo verano, pero Ucrania debe marcar ese paso al frente que desea Luis Enrique, muy motivado tras su regreso, y silenciar debates como el de la recurrente falta de pegada o el de la portería.

Tras la cita ante los teutones, el seleccionador ya dejó claro que potenciará el relevo generacional si los chavales están decididos a golpear la puerta hasta derribarla. Eso no significa que no mantenga Lucho una fe infinita en veteranos como el capitán Sergio Ramos o Sergio Busquets, de quien realizó una encendida defensa este sábado. "Ojalá todos fueran como 'Busi'", enfatizó el asturiano sobre el mediocentro del Barça, cada día más discutido pero aún por delante de Rodrigo Hernández, su recambio natural, para este seleccionador.

Por lo tanto, la apuesta del seleccionador por jóvenes valores tendrá su continuidad tras el estreno en la absoluta de Ansu Fati, Mikel Merino, Ferrán Torres y Oscar Rodríguez. Todo apunta a la titularidad de Sergio Reguilón en el lateral izquierdo y a minutos durante el encuentro para Adama Traoré. Explosividad, potencia pura velocidad y desequilibrio en los nuevos tiempos para La Roja. Los extremos puros escasean, no están de moda, pero siempre marcarán diferencias. Por encima de todo, exige Luis Enrique presión alta, velocidad en la circulación de balón y verticalidad.

El hambre de Ansu Fati Entre todos integrantes de la nueva hornada que procede de la sub-21 emerge Ansu Fati, todavía un menor de edad. Ya ha demostrado con creces calidad, descaro y gol en el peor Barça de Leo Messi, lo que ya tiene mérito, pero se estrenó con la absoluta como si llevara media vida en ella. Segundo jugador más joven en debutar en la historia de España, tras el vasco Angel Zubieta, ante Ucrania puede firmar el récord del goleador más joven.

En busca de soluciones para remediar la tradicional falta de gol, Luis Enrique se plantea la posibilidad de incrustar a Gerard Moreno como 9 de referencia. No es un ariete puro el jugador del Villarreal, pero el curso pasado fue el tercer máximo goleador del campeonato, tras Leo Messi y Karim Benzema, con 18 tantos. Sus acompañantes no están claros. Opciones para Dani Olmo tras no actuar en Alemania. Es un jugador muy fiable en el Leipzig, marcó en su único partido con España y es de los que desean protagonismo pensando en el Europeo.

Los ucranianos se encuentran con gran confianza tras haberse clasificado de forma brillante para esa Eurocopa, por delante de la Portugal de Cristiano Ronaldo, y el reciente triunfo ante los helvéticos (2-1) en el torneo de nuevo cuño que se inventó la UEFA para reducir el calendario de amistosos a la mínima expresión. Shevchenko ha traído algo de paz y savia nueva a un equipo ajeno a los rescoldos de la guerra en el Donbás y que juega con gran rapidez y verticalidad.

'Sheva' aseguró cree que la Liga de Naciones representa un banco de pruebas con vistas a la Eurocopa, pero las victorias siempre dan moral. Yarmolenko, Zinchenko y Malinovskyi, todos en equipos extranjeros, son jugadores notables. Los tres tienen regate, disparo desde fuera del área y gol. El punto débil del equipo quizás esté en la portería, donde el veterano Pyatov suele cometer muchos errores y en ataque. Junior Moraes (Shakhtar), de origen brasileño, no estuvo bien ni en las semifinales de la Liga Europa ante el Inter ni el jueves ante los helvéticos. Muchas dudas también en torno Konoplyanka, que no triunfó ni en el Sevilla ni en el fútbol alemán. Se quedó en eterna promesa, pero Shevchenko aún le tiene fe.

Ficha:

Alineaciones probables:

España: De Gea, Jesús Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Reguilón, Rodri o Busquets, Thiago, Fabián, Dani Olmo, Rodrigo y Gerard Moreno.

Ucrania: Pyatov, Tymchyk, Kryvtsov, Matviyenko, Mykhaylichenko, Stepanenko, Zinchenko, Yarmolenko, Malinovskyi, Konoplyanka o Marlos Yaremchuk o Moraes.

Árbitro: Benoit Bastien (Francia).

Estadio: Alfredo di Stéfano.

Hora: 20.45 (La 1)